Il capitano Kirk di Star Trek andrà nello spazio: "Che miracolo"

Il capitano Kirk di 'Star Trek', l'attore William Shatner, è pronto a volare nello spazio con Blue Origin. Shatner sarà lanciato il 12 ottobre a bordo del New Shepard NS-18 e volerà con il Vice President of Mission & Flight Operations di Blue Origin, Audrey Powers. Blue Origin ha annunciato che con Shatner e Power si uniranno al volo i compagni di equipaggio Chris Boshuizen e Glen de Vries. La società di Jeff Bezos spiega che la copertura del lancio in diretta inizia su BlueOrigin.com a T-90 minuti, che il decollo è attualmente previsto per le 8:30 Cdt / 13:30 Utc dal Launch Site One nel Texas occidentale. "Ho sentito parlare di spazio per molto tempo ormai. Colgo l'occasione per vederlo di persona. Che miracolo", l'entusiastico commento dell'attore.

Questo volo segue il primo volo umano di successo di Blue Origin avvenuto il 20 luglio scorso e che vedeva a bordo il patron di Blue Orgin Jeff Bezos insieme a Mark Bezos, al pioniere dell'aviazione Wally Funk e il primo cliente di Blue Origin, Oliver Daemen.