Il Consorzio Moscato di Scanzo alla Milano Wine Week

Il Consorzio Moscato di Scanzo ha deciso di ripartire dal patrimonio umano e vinicolo del suo territorio, alle pendici delle Alpi Orobie, nella bergamasca, organizzando una serie di eventi per farsi conoscere e apprezzare sia a livello locale che internazionale. In quest'ottica, il Consorzio Moscato di Scanzo partecipa alla Milano Wine Week 2021 con una formula studiata per valorizzare al meglio il proprio vino. Durante tutta la Milano Wine Week, in diversi luoghi della città sono previsti momenti di degustazione per apprezzare le caratteristiche di questo vino. Eventi per il pubblico, ma anche istituzionali, per coinvolgere operatori del settore e stampa. In particolare il 7 ottobre il Moscato di Scanzo è stato protagonista di una speciale Masterclass organizzata con Ascovilo, Associazione Consorzi Vitivinicoli Lombardi e con un format ideato in collaborazione con Grana Padano.

L'importanza di partecipare a un evento di grande appeal e di respiro internazionale, come la Milano Wine Week, è sottolineata da Francesca Pagnoncelli Folceri, presidente del Consorzio del Moscato di Scanzo:

"Per una realtà vitivinicola unica e rara come il Moscato di Scanzo la Milano Wine Week rappresenta una grande occasione per farsi conoscere e apprezzare. Vogliamo rendere il nostro prodotto desiderato in tutto il mondo perchè rappresenta davvero un'eccelenza unica nel suo genere."

Come descrivere il Moscato di Scanzo? Ci ha provato Federico Bovarini, ambasciatore del Moscato di Scanzo: "Brividi per chi non lo conosce, emozione “di casa” per chi l’ha già degustato. Moscato di Scanzo con la sua sensualità conquista qualsiasi palato".

"Accompagnare un gioiello del nostro patrimonio ampelografico come il Moscato di Scanzo in un percorso di crescita e di notorietà è per noi un onore ed un onere importante che parte dalla Milano Wine Week, polo di innovazione italiana del Vino, e seguirà con una strategia crescente di conoscenza e cultura enoica", ha dichiarato Damiano Antonelli, co-founder di Winetales.

Gli appuntamenti dedicati alla promozione e valorizzazione del Moscato di Scanzo, iniziati già nel mese di settembre, proseguono anche dopo il termine della Milano Wine Week. Nella sua sede di Scanzorosciate (Bergamo), il Consorzio organizza degustazioni in abbinamento con altri prodotti del territorio bergamasco, i sabati del produttore ed eventi in occasione delle festività natalizie. Consorziomoscatodiscanzo.it