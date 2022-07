Il Dottore si mette in proprio nel metaverso

Un ritorno in pista per Valentino Rossi, 9 volte campione del mondo nel motomondiale, ma questa volta nel metaverso. Il “Dottore”, infatti, ha deciso di creare prodotti di punta che possano ispirare gli amanti del motorsport e ha creato una nuova società grazie alla joint venture con The Hundred, media holding italiana. La nuova creatura è stata battezzata “VR46 Metaverse” e punta a sviluppare prodotti di intrattenimento innovativi, allineandosi ai recenti e vertiginosi sviluppi del Web3, con particolare attenzione al gaming, NFT e, appunto, al metaverso.