Il governo del Regno Unito detiene partecipazioni in 158 startup a seguito di una serie di prestiti finanziati dai contribuenti convertiti in azioni. L'annuncio è della British Business Bank, di proprietà statale, che amministra il cosiddetto programma Future Fund, il quale ha emesso prestiti convertibili a 1.190 società per un valore di 1,14 miliardi di sterline. Il Future Fund è stato lanciato dal ministro delle finanze del Regno Unito Rishi Sunak nell'aprile dello scorso anno come parte di uno sforzo per sostenere le imprese britanniche che sono state colpite dalle limitazioni imposte dal Covid-19. Il pacchetto di salvataggio è stato ampliato lo scorso giugno per includere anche le aziende con sede all'estero.

Tra queste, l'app di biglietti per concerti Dice FM, il marchio di bibite artigianali Gunna e il fornitore di kit per computer fai-da-te Kano, ha spiegato Ken Cooper, Managing Director, Venture Solutions, British Business Bank: “Il Future Fund è stato creato per aumentare il flusso di capitale verso le aziende innovative al culmine della pandemia, garantendo al contempo un valore a lungo termine per i contribuenti del Regno Unito. Siamo lieti di vedere così tante aziende che stanno già raccogliendo ulteriori capitali del settore privato. In qualità di azionista di così tante aziende promettenti, il Future Fund è ben posizionato per supportare e beneficiare della loro continua crescita”.

Altre società di cui Future Fund è azionista includono Vaccitech, co-inventore del vaccino Astra Zeneca Covid-19, Century Tech, specialista di educazione all'intelligenza artificiale, e Ripple Energy, che consente ai clienti di possedere azioni di un parco eolico. “Il Future Fund sostiene le società innovative del Regno Unito che in genere si affidano a investimenti azionari per finanziare la propria crescita. Creando un ponte verso il prossimo round di finanziamento azionario, il Future Fund ha sostenuto queste società durante un periodo di notevole perturbazione economica e ora con la ripresa”.

Il regime ha utilizzato “uno strumento finanziario riconosciuto noto come prestito convertibile. A differenza di un investimento azionario, il prestito convertibile non prevede l'obbligo di valutare la società o il prezzo delle sue azioni, in un momento in cui le valutazioni delle società sono state significativamente influenzate dal Covid-19. Invece, i prestiti convertibili sono progettati per convertirsi in azioni al successivo round di finanziamento azionario, il tutto con uno sconto al prezzo per azione concordato tra le società e gli investitori nel round di finanziamento”. Al 31 agosto 2021, 158 prestiti convertibili si sono convertiti in azioni, il che significa che le società hanno raccolto con successo ulteriore capitale del settore privato attraverso un round di finanziamento azionario. Dei 158 prestiti convertiti in azioni, 90 sono di società con sede a Londra, mentre solo quattro hanno sede in Galles.