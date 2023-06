Il miglior materasso memory del 2022

In collaborazione con il team zenO



Dormire bene è essenziale per il nostro benessere e la nostra salute psico-fisica, attraverso il sonno il nostro organismo svolge innumerevoli funzioni rigeneranti, utili a farci svegliare carichi di energia ed affrontare la giornata. Volendo migliorare la qualità e la durata del sonno, la scelta del materasso diventa un aspetto fondamentale, per tanto menzioniamo alcune caratteristiche del materasso ideale.

Il giusto sostegno del corpo, in un momento in cui la muscolatura deve rilassarsi, il sostegno però deve anche mantenere la naturale curvatura della colonna vertebrale, andando così a rilassare la schiena e scaricare tensioni muscolari o infiammazioni, diventa essenziale la corretta distribuzione del peso corporeo, in particolare nei punti di maggior sporgenza, come fianchi e spalle.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione nella scelta è la climatizzazione, è molto importante che il materasso mantenga una giusta temperatura senza farci percepire troppo calore in estate o troppo poco in inverno, questo fattore è importante per evitare frequenti risvegli col rischio di non riprendere sonno.

Sembrerebbe facile, ma ormai da anni il mercato dei materassi è prettamente online dato dal fatto delle notti di prova, che permettono all’utente di testare il materasso come si deve ovvero dormendoci qualche notte. Online l’offerta è ampia ed è difficile capire quale sia la reale qualità ma soprattutto è difficile orientarci per trovare il modello più promettente.

Il test comparativo sui materassi

Altroconsumo è la più grande organizzazione indipendente per la tutela dei consumatori in Italia, ed effettua da oltre 40 anni test comparativi e indagini sulla qualità, la sicurezza e i prezzi di prodotti e servizi con indipendenza, scientificità.

Il test indipendente sui materassi, misura in modo scientifico parametri come sostegno del corpo, elasticità del materiale, permeabilità e durata ed anche la “sostenibilità ambientale” dei materiali utilizzati. I risultati dei test permettono quindi di dare un riscontro oggettivo alla qualità costruttiva di un materasso. Nell’ultimo test, di fine 2022 il materasso zenO+ è stato eletto come “miglior materasso del test ” e “miglior scelta green”. Non è la prima volta che accade, zenO materasso era stato riconosciuto come migliore, già dal primo anno di partecipazione nel 2019, ed era stato riconfermato anche l’anno seguente.

Perché zenO?

I materassi zenO sono interamente made in italy, progettati per adattarsi a tutte le fisionomie dando la massima traspirazione e comfort. Sono disponibili solo online zenO materasso e vengono venduti con 100 notti di prova, l’acquisto è diretto con il produttore, senza intermediari, prodotti interamente in Italia, materassi progettati sulla base di innumerevoli ricerche e test su ergonomia e materiali di ultima generazione.

Il processo produttivo inoltre è Just in time , il materasso viene prodotto dopo la ricezione dell’ordine, proprio per ridurre al minimo l’impatto ambientale ed il consumo di risorse

Quali sono le caratteristiche vincenti di zenO+?

zenO+ è un materasso memory di nuova generazione, in grado di soddisfare anche i non amanti dei materassi in

memory. Frutto di numerosi test su ergonomia e materiali, questo materasso è stato concepito per garantire una spinta sostenuta che si adatta ad ogni conformazione fisica, insieme ad una traspirabilità senza precedenti, superiore 50 volte alle normali schiume memory sul mercato.

Le 7 zone a portanza differenziata sono potenziate con il sistema Vtech, che accoglie le spalle in modo progressivo, dando un comfort ancora maggiore nella zona spalla, ideale per tutti coloro che dormono di lato. La fodera è in tessuto traspirante e naturale di Cotone e Tencel®, 100% anallergico e antiacaro, sfoderabile e lavabile. Al suo interno troviamo 1 base ortopedica in schiuma e 2 livelli di memory ad alta densità, molto elastiche e prestazionali, durano anche molto più nel tempo: Al primo livello troviamo zenO air, un'evoluzione del memory, favorisce il continuo passaggio di aria nel materasso. Da test è risultato 50 volte più traspirante dei comuni memory sul mercato. Una traspirazione record + un feel in grado di soddisfare anche chi non ama i memory classici.

Il secondo livello invece è composto dal memory Biogreen, una schiuma ultradensa, segue nel dettaglio il corpo diminuendo i punti di pressione per un comfort senza equali. Composta da base vegetale ecosostenibile più un principio attivo HG antimuffa, antiacaro e antibatterico.

Infine abbiamo il supporto in Acty Foam, la base del materasso che garantisce sostegno, traspirazione e durabilità, con7 zone di supporto differenziate e sistema Vtech zona spalle. Per dormire bene non resta che testare il materasso zenO+