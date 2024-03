Il Nichel e le sue allergie – Parte II Cosa e come mangia l’allergico al nichel?

Non tutti gli allergici al nichel sono uguali; per ciascuno di essi andrebbero adottate strategie dietetiche appropriate. Ma come scegliere gli alimenti? Come prepararli? Come evitare carenze nutrizionali da regimi dietetici scorretti?

Se ne parla nella seconda delle due puntate di “τροφήν, la prima medicina”, curate dall’’immunologo Mauro Minelli e dedicate alla descrizione dei quadri clinici correlati ad un argomento di grande impatto sanitario e sociale, in faticosa ricerca di una identità clinica precisa e protetta da approcci pasticciati e, spesso, farlocchi.

Qual è l'iter corretto per arrivare ad una diagnosi certa di allergia sistemica al nichel?

C'è correlazione tra allergia da contatto e allergia da ingestione di nichel? L'una comporta necessariamente l'altra? E l'ingestione di nichel può davvero scatenare una risposta allergica? O quella del nichel è solo una ‘intolleranza’? È vero che il nichel è contenuto anche nel tabacco? I fumatori allergici devono prestare attenzione? E il microbiota? Ha qualcosa a che fare con l’allergia al nichel?

Tanti sono i dubbi e gli interrogativi intorno a questa condizione patologica diffusa e spesso sottostimata, della quale si tratterà diffusamente nell’appuntamento di venerdì 15 marzo.