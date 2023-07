Il Sistina raddoppia con il gemello Chapiteau, teatro itinerante per musical

Lungi ovviamente dal 'lasciare', il Sistina 'raddoppia' e alla sala storica al centro di Roma affianca ora il Sistina Chapiteau, primo teatro itinerante dedicato al musical e alla commedia musicale, ovvero alle specialità della casa, erede ideale della tradizione artistica della ditta Garinei & Giovannini e da dieci anni affidata alle cure della direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

Il Sistina Chapiteau, spiega, sarà "un grande palcoscenico viaggiante, per raccontare le storie più emozionanti di sempre, uno spazio nuovo e tuttavia familiare", persino con gli stessi colori storici e le poltroncine in rosso e grigio dell'originale, che anziché alzare il suo sipario al centro di Roma lo farà in giro per l'Italia, con taglio del nastro in calendario per il 13 dicembre a Milano, nello spazio dello Scalo Farini di proprietà delle Ferrovie dello Stato, e il battesimo affidato al musical 'Cats', protagonista la milanese Malika Ayane.

La novità è stata ideata proprio da Piparo: "Purtroppo, anziché bloccarmi e farmi arrestare per questo azzardo, i miei collaboratori mi hanno assecondato", esclama con ironia, dopo che sul palco del teatro Sistina 'originale' viene presentato il modellino della nuova struttura. "Porteremo in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del tempio della commedia musicale italiana, una sorta di monumento nazionale che ogni anno ospita oltre duecentomila spettatori e che ora è pronto per viaggiare attraverso il Paese - nella prossima estate potrebbe toccare al Salento, anticipa - per continuare a far sognare ed emozionare il pubblico che non sempre riesce ad arrivare fino a Roma per vedere i nostri spettacoli".

Dopo 'Cats', sarà la volta di 'Matilda il musical', nuovo spettacolo targato Sistina che Massimo Romeo Piparo porterà per la prima volta in Italia, con Luca Ward nel ruolo 'en travesti' della terribile preside Signorina Trinciabue e con The Pozzolis Family, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, nei panni di Mrs e Mr. Wormwood, i genitori di Matilda, una bambina fuori dal comune e dotata di un potere speciale, per "una storia che celebra l'amicizia, la forza dell'immaginazione e il coraggio, ma anche l'amore per i libri e per la conoscenza". Si proseguirà con le riprese del 'Marchese del Grillo' tratto dal film di Mario Monicelli, con Max Giusti nel ruolo che Alberto Sordi interpretò per il grande schermo; e con il musical 'Billy Elliot' che vedrà sul palco Giulio Scarpati e Rossella Brescia.

"Se possibile, sono ancora più emozionato di quando annunciai esattamente dieci anni fa che sarei diventato il direttore artistico del Sistina - confessa Piparo - L'idea di un teatro itinerante mi ha sempre affascinato sin da bambino, quando ero un grande amante del circo in tutti i suoi aspetti, compreso quello del viaggio, della magia di sorgere dal nulla e magicamente portare allegria, luci, suoni, emozioni laddove prima c'era soltanto una grande spianata senza vita".

Il Sistina Chapiteau offrirà in ogni città, oltre ad ampi parcheggi, un'accoglienza speciale: un foyer di oltre 300 metri quadrati con una zona ristorazione e aree riservate per eventi speciali che intratterranno il pubblico anche nei momenti di attesa dello spettacolo. Attraverso un tunnel di collegamento si accederà direttamente alla sala che ospiterà 1.500 posti e un parterre con comode poltrone teatrali di velluto rosso e grigio esattamente come quelle del Teatro Sistina.

(di Enzo Bonaiuto)