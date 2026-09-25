44 milioni di visualizzazioni dopo, il corto musicale "SOLO UN GIOCO È?" svela nuovi indizi sul videogioco PAPmusic Game, in uscita nel 2026

MILANO, 25 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Dopo due campagne che hanno trasformato il mistero di PAPgame in un racconto musicale condiviso a livello internazionale, l'artista e regista italiana LeiKiè torna con "SOLO UN GIOCO È?", terza canzone e terzo video prodotti da Not Just Music nel percorso che porta a svelare PAPgame, il videogioco ora confermato per Android e iOS e previsto entro la fine del 2026.

Guarda "SOLO UN GIOCO È?" e scopri i nuovi PAPindizi.

I primi due capitoli, "BREAKING PAPnews" e "GIOCO A PAPmusic Game", hanno generato complessivamente oltre 44 milioni di visualizzazioni mondiali sui social media, più di 3.500 pubblicazioni sui media internazionali e 120 contenuti realizzati da creator italiani su TikTok. Anche la frase "Se sono triste gioco a PAPgame" ha iniziato a vivere autonomamente sui social attraverso nuove frasi, battute e meme.

Nuovo video, nuovi PAPindizi

In "SOLO UN GIOCO È?" tornano Lei e Lui, protagonisti del film d'animazione italiano PAPmusic- Animation for Fashion, con gli stessi look dell'inizio del lungometraggio.

Lei ha perso una scarpetta e Lui la segue in un labirinto popolato dalle immagini di PAPgame. Quando finalmente gliela infila al piede, l'atteso epilogo romantico viene ribaltato: Lei si trasforma in una vecchietta sorridente e sdentata, interpretata dalla stessa LeiKiè.

Dentiere, sturacessi e personaggi surreali sabotano ogni tentativo di seduzione, mentre musica, immagini e gameplay si incontrano in un continuo gioco tra romanticismo e nonsense. Il video culmina in un balletto con 30 character, tra personaggi e target di PAPgame.

PAPgame si svela

Il nuovo corto musicale "SOLO UN GIOCO È?" conferma che PAPgame uscirà su Android e iOS, mentre resta aperta la domanda su PC. Le immagini mostrano gameplay in first-person, ma PAPgame comprenderà anche altre modalità ed esperienze ancora da svelare.

Il videogioco includerà inoltre la PAPlist, con brani della colonna sonora di PAPmusic - Animation for Fashion, special song dedicate a PAPgame e canzoni di LeiKiè, oltre a 35 PAPrank che permetteranno di sbloccare premi nella My PAPcollection.

«PAPgame non è ancora uscito, ma in un certo senso il gioco è già iniziato», afferma LeiKiè. «Un trailer tradizionale ti mostra un gioco. Noi volevamo iniziare a giocare con il pubblico, svelando il mistero attraverso i video musicali. Ogni canzone dedicata a PAPgame rivela un nuovo PAPindizio e ogni risposta solleva una nuova domanda».

PAPgame non è stato infatti annunciato attraverso un trailer tradizionale: ogni nuova canzone e video ne svela progressivamente una parte. Il primo capitolo musicale ha creato il mistero, il secondo ha rivelato il videogioco, il terzo ne mostra nuovi elementi.

PAPgame uscirà entro la fine del 2026. La data resta segreta: verrà rivelata attraverso un quarto nuovo video musicale o attraverso un trailer?

Website:https://www.not-just-music.it/Instagram: @papmusicofficialTikTok: @papmusicofficialYouTube: @PAPmusicOfficialContatti stampa:info@not-just-music.it

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