Across evolve il proprio modello di business: nasce un ecosistema integrato per il marketing nell’era dell’AI

Torino, 13 Ottobre 2025. Across, azienda torinese specializzata in digital marketing, abbraccia l'innovazione e i cambiamenti del settore offrendo soluzioni integrate attraverso le sue quattro Business Unit: Performance, Media, Hub AI e Contact Center Plus. Il nuovo assetto rappresenta un passo deciso verso un modello che unisce tecnologia, creatività e analisi avanzata.

Il mercato cambia, chi rimane fermo resta indietro

Negli ultimi anni il settore del digital marketing e dell’advertising ha vissuto uno scossone strutturale: l’intelligenza artificiale non è più una promessa, ma una leva concreta che sta rimodellando processi, modelli di investimento e modalità di interazione con il consumatore.

Questo strumento è entrato a gamba tesa nella vita quotidiana delle persone e dei lavoratori. L’AI sta trasformando le interazioni digitali tra ecommerce e consumatori, incidendo sul modo con cui gli utenti vengono coinvolti e acquistano.

Inoltre, gli utenti utilizzano sempre più le intelligenze artificiali dei motori di ricerca e dei siti e-commerce che gli permettono di avere nell’immediato un riassunto dei punti salienti di tutti i contenuti. Le aziende devono quindi fare i conti con questa nuova tecnologia e comprendere come inserirla all’interno dei loro flussi e come questa potrebbe cambiare il futuro del loro settore.

Le aziende che utilizzano l’IA per l’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie, infatti, dichiarano un incremento medio del 22% nel ROI marketing grazie a efficienza e riduzione degli sprechi. Una percentuale che dimostra quanto l’integrazione intelligente dei dati e la capacità di interpretare i comportamenti degli utenti possano generare vantaggi competitivi concreti e immediati.

Come Across ha abbracciato il cambiamento

Fondata nel 2011 come agenzia focalizzata su performance marketing, Across ha intrapreso un percorso di evoluzione che oggi la posiziona come digital solutioncompany a tutto tondo. Il nuovo asset aziendale è pensato per affiancare le imprese clienti lungo ogni fase del funnel di vendita, combinando capacità analitiche, creatività e processi di automazione intelligente.

“Across non è più un fornitore di campagne: vogliamo essere il partner unico che garantisce una crescita concreta e misurabile per i nostri clienti”, dichiara il CEO Sergio Brizzo.

La struttura attuale si articola in diverse Business Unit sinergiche:

• Performance, che concentra le attività di lead generation e campagne multicanale con obiettivo performance, operando su segmenti B2B e B2C con un database proprietario di oltre 21 milioni di anagrafiche e una rete di +100 editori partner.

• Media completa l’offerta con un approccio full funnel, concependo percorsi integrati dalla brand awareness alla conversione, unendo dati, creatività e tecnologia in modo coeso.

• Contact Center Plus, con oltre 180 postazioni operative e due sedi, coordina inbound, outbound e qualificazione lead, integrandosi strettamente con le attività di marketing per massimizzare conversioni e fidelizzazione.

• Hub AIcentro di innovazione dove si progettano soluzioni di automazione, analisi predittiva e agenti intelligenti, con lo sviluppo interno del gestionale proprietario Alfred per la gestione dei lead. In questa unità l’AI non sostituisce il fattore umano, ma ne amplifica le potenzialità.

Le sedi strategiche di questa nuova fase sono Torino (sede originaria), Madrid e da questa estate anche Lecce: una presenza territoriale pensata per presidiare mercati nazionali ed europei con efficacia.

Un approccio sempre più orientato al futuro

Il percorso di trasformazione di Across rappresenta un esempio di come un’azienda possa anticipare i trend e trasformarli in opportunità concrete per i propri clienti. L’integrazione tra tecnologia, dati e creatività diventa il vero motore di crescita, capace di adattarsi a un mercato in continuo cambiamento.

In un contesto dove la rapidità e la capacità di adattamento fanno la differenza, Across dimostra come un approccio flessibile e lungimirante possa garantire risultati duraturi. Le imprese che sapranno sfruttare strumenti di AI, automazione e analisi predittiva saranno quelle in grado di conquistare nuove quote di mercato, consolidare la relazione con i propri clienti e mantenere alta la competitività nel lungo periodo.

Questo cambio strutturale trova conferma anche nella realizzazione del nuovo sito di Across, pensato per rispecchiare la riorganizzazione interna e i rapidi sviluppi del settore. Il portale diventa così uno spazio digitale che racconta la nuova identità aziendale, con un visual essenziale, grafiche dinamiche e una chiara centralità della performance. Un elemento che completa il percorso di innovazione intrapreso dall’azienda e che rafforza la sua immagine di player moderno, giovane e orientato al futuro.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.across.it/

Email: info@across.it

