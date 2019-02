Gli itinerari proposti dalla Kavalan Distillery hanno ottenuto il "fortemente raccomandato" nella Global Drinks Tourism Challenge

TAIPEI, Taiwan, 1 febbraio 2019 /PRNewswire/ --Secondo Drinks International la "visita alla distilleria più innovativa", fuori Los Angeles, può essere fatta nella Yilan, a Taiwan, casa del Kavalan whisky.

Kavalan Distillery, situata ad un'ora di macchina dalla capitale Taipei, conta milioni di visitatori l'anno, ed è stata premiata come "Fortemente raccomandata" nella Drinks Tourism Challenge 2019 per i suoi itinerari mozzafiato. Questi includono:

L'Amministratore Delegato di Kavalan, YT Lee ha dichiarato che la visita al cuore della distilleria e le degustazioni proposte ogni ora sono gratuite, in linea con il suo ethos di condividere la distilleria Kavalan con la comunità.

Ha inoltre aggiunto che in merito alla visita, le sue aspettative sono di raccontare tutta la storia di come è nato il primo whisky di Taiwan e di come è fatto. "Voglio che questa sia un'esperienza che i visitatori ricorderanno," ha dichiarato.

Il Mastro Miscelatore, Ian Chang ha detto che ci sono state molte altre occasioni per assaggiare Kavalan in maniera più approfondita. La sala di degustazione personalizzata dispone di un lussuoso whisky bar, dove guide esperte accompagneranno i visitatori in un "viaggio del gusto" attraverso una scelta di quattro espressioni Kavalan, a seconda dei gusti e delle texture preferite.

"E se i visitatori vogliono cimentarsi nel mio lavoro, possono creare il proprio whisky con un'etichetta personalizzata da portare via dal nostro laboratorio di miscelazione fai da te. Con tutte queste opportunità, nel 2019, vi aspettiamo impazienti alla distilleria Kavalan!" ha dichiarato Chang.

Recentemente nella rivista Whisky Magazine numeri 151 e 154 nella Sezione Degustazione, Kavalan è stato "raccomandato" per il suo Distillery Reserve Peaty Cask: "Un altro whisky taiwanese ben riuscito ed equilibrato. Veramente una grande cosa" e per il suo Solist, Manzanilla Sherry Cask: "Boom, il paradiso dello sherry bomb. Un po' di acqua per allungarne le note ma senza dubbio è un'ode all'amore per lo sherry." Il Fino Sherry Cask Strength di Kavalan ha anche ottenuto 91 punti dalla rivista CigarsLovers Magazine, tra i premiati con più alto punteggio, tra tutti i whisky che la rivista ha assaggiato nei 12 mesi trascorsi. Anche nell'Annual Brand Report 2019, Kavalan è stato uno dei favoriti nelle categorie di whisky mondiali Best Selling e Top Trending, secondo Drinks International.

Kavalan ha anche vinto il premio Icons of Whisky Visitor Attraction award nel 2011, 2013, etc.

* Il simbolo della tartaruga fa eco alla storia propria di Kavalan condividendone i valori di perseveranza e tenacia. Kavalan prende anche il vecchio nome utilizzato per la Yilan County.

Informazioni su Kavalan Distillery

La distilleria Kavalan della Yilan County è pioniera nell'arte del whisky single malt a Taiwan dal 2005. Il nostro whisky, invecchiato in ambiente con elevata umidità e caldo, trae beneficio dall'acqua della sorgente della montagna Snow ed è arricchito dalle fresche brezze marine e della montagna. Tutti questi elementi si uniscono per creare la tipica cremosità di Kavalan. Prendendo il vecchio nome della Yilan County, la nostra distilleria ha alle spalle 40 anni di lavoro nella produzione di bevande grazie alla società madre King Car Group. Abbiamo ottenuto più di 280 premi d'oro nei concorsi più competitivi del settore, e siamo commercializzati in più di 70 paesi. Visitare il sito www.kavalanwhisky.com

Note per il redattore:

I tre itinerari offerti da Kavalan Distillery sono i seguenti. Visitare il sito di Kavalan per maggiori informazioni sulle prenotazioni: http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx

A Yilan Yuanshan2 ore e 30 minutiKavalan Distillery + Mr. Brown Castle Café + Giardino delle orchidee King Car

B Yilan Jiao-Xi2 oreFattoria delle orchidee Jiao-Xi King Car + Mr. Brown Café, Jiao-Xi + Allevamento di gamberi King Car

C Yilan Tou-Cheng4 oreMr. Brown Castle I + Mulino a vento + Percorso escursionistico + Mr. Brown Castle II

Contatto Media:

