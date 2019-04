Affrontare ogni mattina con gusto ed energia? #missionePOPSibile con Coco Pops

- La #missionePOPSibile ogni mattina? Per i genitori far fare colazione ai figli e rispettare i tempi, per i bambini affrontare il trauma della sveglia per andare a scuola

- Per le famiglie italiane, la prima colazione è un momento di condivisione e dolcezza atteso e imprescindibile. Per i bambini in particolare è una fondamentale coccola per affrontare le sfide quotidiane

- La colazione con Kellogg’s Coco Pops risulta essere la vera #missionePOPSibile: ottimo mix tra gusto e nutrizione

Milano, 4 aprile 2019 - Kellogg’s Coco Pops, uno dei brand di cereali al cacao per la prima colazione più famoso tra bambini e genitori in Italia, continua la propria indagine per scoprire meglio abitudini e punti di vista di genitori e bambini.

Per questo Coco Pops ha commissionato a DOXA, la più importante azienda italiana di ricerche di mercato, una ricerca focalizzata sul momento della prima colazione, sulle piccole grandi sfide che genitori e figli devono affrontare quotidianamente e su come diventano missioni POPSibili.

Nella prima fase della ricerca, che ha preso in considerazione il punto di vista dei genitori*, è emerso che la prima colazione è un momento di condivisione imprescindibile per cominciare la giornata con il piede giusto a cui 1 famiglia su 4 non rinuncia mai.

Per quanto riguarda, invece, le principali sfide della mattina, gran parte degli adulti (38%) ha dichiarato di lottare quotidianamente contro la sveglia e di trovare difficoltà nel prepararsi e nel fare arrivare i bambini a scuola in orario (37%).

La seconda fase della ricerca, che ha coinvolto bambine e bambini dai 6 ai 12 anni**, non solo ha riconfermato questi dati ma ha sottolineato come per i bambini la mattina sia un momento particolarmente delicato. La colazione è il momento più atteso della mattina: spesso condiviso con i fratelli più grandi e/o più piccoli, è una vera e propria parentesi di calma e dolcezza, che si contrappone alla fretta e alla confusione che caratterizzano le prime ore della giornata, soprattutto durante i giorni feriali.

Anche per i più piccoli, con le dovute differenze tra bambini e bambine che emergono fin dalla tenera età, poi, le principali sfide della mattina sono il risveglio e la preparazione per la scuola, centro attorno al quale ruota la loro giornata. Le femminucce in generale hanno un approccio alla giornata più consapevole e autonomo rispetto ai “colleghi” maschi che sono più dipendenti dai genitori. Il suono della sveglia però è vissuto da tutti con insofferenza perché interrompe il piacere del sonno e fa subito pensare alle preoccupazioni legate alla scuola. A “tirare giù dal letto” i bambini intervengono, quindi, le mamme con tante coccole e un pizzico di sollecitudine. La mamma è quella che ha il ruolo di organizzare la routine quotidiana e scandire i tempi.

La scuola è una vera sfida sia su un piano concreto, che su un piano emotivo. Lavarsi, pettinarsi, vestirsi e preparare la cartella sono operazioni sulle quali i bambini investono molte energie, per non parlare dello sforzo nel gestire lo stress delle dinamiche scolastiche: il confronto con i compagni, le verifiche e le interrogazioni, lo studio e i compiti a casa.

Per fortuna c’è il fine settimana, durante il quale la sveglia viene posticipata e i ritmi sono più lenti e tranquilli. Soprattutto la colazione della domenica mattina, consumata in compagnia di tutta la famiglia, assume una valenza rituale e si caratterizza per il consumo dei cibi preferiti, con aperture e concessioni dei genitori verso i gusti e i desideri dei bambini.

In questo contesto, Kellogg’s Coco Pops si rivela un fedele compagno al fianco di grandi e piccini al fine di rendere le sfide di tutti i giorni missioni POPSibili. In abbinamento a una tazza di latte o yogurt e una porzione di frutta fresca costituisce, infatti, una prima colazione bilanciata e appagante in termini di gusto. Kellogg’s Coco Pops risponde così alle richieste di genitori e figli, andando incontro sia ai bisogni delle bambine, che nella prima colazione ricercano soprattutto sensazioni di benessere e protezione, sia dei maschietti, che ricercano, invece, soprattutto l’energia e il piacere del gusto.

Con la nuova ricetta, una porzione consigliata di Coco Pops (30g) offre più cacao premium***, è ricca in vitamina D****, senza coloranti artificiali né olio di palma, e contiene l’equivalente di un cucchiaino di zucchero*****, per questo la colazione con Copo Pops è un ottimo punto di incontro tra il nutrimento che i genitori desiderano assicurare ai propri figli e il gusto, ricercato in particolare dai più piccoli, nella prima colazione.

“Abbiamo molto a cuore i diversi desideri dei bambini e dei genitori, sempre più attenti a ciò che consumano i loro figli, per questo abbiamo creato un prodotto che mette d’accordo tutti con un giusto equilibrio tra nutrimento e gusto”, ha commentato Donato Cangelli, Commercial Marketing Director, Kellogg Southern Europe, “La nostra missionePopsibile è stata proprio quella di migliorare il nostro prodotto continuando a offrire un prodotto delizioso ma anche in grado di soddisfare le richieste nutrizionali che i genitori vorrebbero per i propri figli, per dare a grandi e piccini la giusta carica per iniziare al meglio la loro giornata.”

* Campione intervistato di 802 mamme di bambini 6-11 anni, 18+ anni (18-34 a. 12%, 35-44 a. 66%, 45+ 22%), residenti in Italia (Nord Ovest 32%, Nord Est 18%, Centro 19%, Sud e Isole 31%).

** Indagine Qualitativa: 4 colloqui di gruppo della durata di 90min ciascuno a Milano; in parte con bambini 6-9 anni (50% maschi e 50% femmine) in parte con bambini 10-12 anni (50% maschi e 50% femmine).

*** Più cacao premium rispetto alla ricetta precedente.

**** 50% dell’apporto giornaliero di vitamina D (50% dei Valori Nutritivi di Riferimento di vitamina D per porzione).

***** Una porzione (30g) di Kellogg’s Coco Pops contiene 5.1g di zuccheri.