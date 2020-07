Peroni Cruda celebra la vita vera e autentica con il nuovo spot “Bevi come Vivi”

Roma, 24 giugno 2019 - La vita ha più gusto se vissuta cruda. Lo suggerisce un recente sondaggio di Ipsos, da sempre sinonimo di ricerche di mercato e di opinione pubblica, che ha indagato su quanto in Italia sia ancora importante voler vivere in maniera autentica, spontanea e senza sovrastrutture. E lo ha fatto analizzando stili di consumo e filosofie di vita delle persone in diversi ambiti. Nel dettaglio l’indagine ha rilevato che ben il 91% del campione rappresentativo della popolazione italiana, indipendentemente da età, genere e area geografica, preferisce vivere in un contesto reale in cui condividere momenti veri, guardando le persone negli occhi e cogliendo così ogni emozione. Emozione che si traduce in divertimento, passione e condivisione quando si parla di sport, valori che l’87% degli italiani mette davanti alla pura competizione e ai risultati. Analizzando i dati del sondaggio Ipsos si scopre poi che anche in ambito culinario gli italiani amano l’autenticità della cucina italiana: il 95% delle persone, rispetto ad innovative proposte gourmet, predilige, infatti, piatti veri e tipici della tradizione del nostro paese che esaltano il sapore degli ingredienti di qualità. Voglia di rivelare la propria personalità anche nel modo di vestirsi: per il 94% degli italiani (la fascia 45-54 anni più di quelle più giovani) è importante scegliere abiti che consentono di esprimere al massimo i propri gusti rispetto a seguire le mode del momento. Genuinità e originalità anche quando si parla di viaggi: per quasi 8 persone su 10 (le fasce giovani maggiormente rispetto a quelle più mature) la vacanza ideale non corrisponde a semplice comfort e relax in un resort, ma ad un’esperienza emozionante ed intensa che permette di scoprire nuove tradizioni e culture.

In un mondo dove si dà per scontato che sia ormai tutto costruito e artefatto, ci sono quindi ancora tante persone che credono fortemente nell’originalità e nella semplicità. Ed è così che la pensa anche Birra Peroni che da domenica 23 giugno è tornata sulle principali TV nazionali con un nuovo spot dedicato a Peroni Cruda, la birra non pastorizzata dal gusto autentico come la vita.

“La vita ha più gusto se la bevi cruda” è il concetto alla base della nuova campagna nata dall’idea creativa di Saatchi & Saatchi e girata nelle scorse settimane tra il Lazio e l’Abruzzo. Lo spot racconta, attraverso immagini dinamiche ed energiche ed una musica dal ritmo incalzante (The Drum di The Seige), che la vita ha un sapore migliore se vissuta intensamente, sbarazzandoci di tutto ciò che è superfluo e buttandoci a volte a capofitto, senza paura di sporcarci, di finire nel fango fino alle ginocchia o di rotolarci nelle sterpaglie. Un invito a liberarci da tutto ciò che ci vincola e a prendere coraggio di essere sempre noi stessi. Per una vita genuina e originale, accompagnata dal gusto di Peroni Cruda, come espresso dal claim della campagna “Bevi come vivi”.

«Con questa campagna abbiamo voluto descrivere la vera identità di Peroni Cruda, birra non pastorizzata che, non essendo sottoposta a calore lungo il processo produttivo, preserva tutto il gusto fresco e autentico della birra come appena spillata in birrificio» afferma Ludovica Lioy, Senior Brand Manager di Peroni Cruda. «Bevi come vivi è un incitamento per tutti i consumatori che credono che le emozioni autentiche siano ancora le migliori e ricercano quindi prodotti che rispecchino questo loro stile di vita. Perché più la vita si assapora in modo naturale, a volte persino crudo, più ha gusto».

La nuova campagna fa leva anche su una significativa attivazione di Digital PR che ruota intorno agli hashtag #BeviComeVivi e #ViviCrudo e coinvolge numerosi influencer della scena lifestyle italiana tra cui Filippa Lagerbäck, la showgirl svedese naturalizzata italiana già “bionda per la vita” in quel famoso spot Peroni anni 90, che con Peroni Cruda condivide semplicità, genuinità e naturalezza, valori con cui affronta quotidianamente la propria vita e il proprio lavoro.

Birra Peroni

Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. Nel nostro Paese la produzione annua di Birra Peroni ammonta a 6 mln di ettolitri - prodotti negli stabilimenti di Roma, Bari e Padova - di cui oltre 1 mln esportati. Fanno parte della famiglia: PERONI, NASTRO AZZURRO, NASTRO AZZURRO PRIME BREW, PERONI GRAN RISERVA DOPPIO MALTO, PERONI GRAN RISERVA ROSSA, PERONI GRAN RISERVA PURO MALTO, PERONI GRAN RISERVA BIANCA, PERONI CRUDA, PERONI 3.5, PERONI SENZA GLUTINE, PERONI FORTE,

PERONI CHILL LEMON, PERONCINO, ITALA PILSEN, RAFFO, BIRRA NAPOLI, CRYSTALL WUHRER, WUHRER TOURTEL, PILSNER URQUELL, GROLSCH, ST. STEFANUS, MEANTIME, ST. BENOIT, FULLER’S, DORMISCH, ASAHI SUPER DRY. Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. www.birraperoni.it - Birra Peroni è anche su LinkedIn, Twitter e canale YouTube.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.birraperoni.it