Hopt.it, boom di vendite durante il lockdown per l’e-commerce di birre artigianali

Roma, 26/06/2020 - Al giorno d’oggi è sempre più difficile trovare delle certezze, stabili e in grado di confermarsi con costanza, nel mondo del mercato: le novità sono sempre dietro l’angolo e tutto può cambiare da un momento all’altro. Hopt.it è una delle rare eccezioni a questa situazione.

L’e-commerce di birre artigianali, infatti, si è confermato leader del suo settore anche durante la recente quarantena, un periodo che ha, al contrario, piegato un gran numero di attività commerciali appartenenti a ogni tipo di settore.

Ma non l’ormai celebre brand, che, anzi, ha risentito in maniera positiva degli avvenimenti accaduti. Quella per la birra, d’altra parte, è una passione assolutamente diffusa e generalizzata, non solo in Italia ma a livello internazionale e anche durante il lockdown il desiderio si è confermato. Ed Hopt.it ha risposto presente, come sempre.

La storia del brand, dal 2007 ad oggi

Quello che oggi è senza ombra di dubbio il webstore numero uno in Europa delle birre artigianali, ha in realtà alle spalle tutti i requisiti fondamentali per un’attività di successo: un duro e prolungato lavoro, un team competente e in costante miglioramento, un continuo perfezionamento delle competenze. Il meccanismo che sta alla base del marchio è, in fin dei conti, anche semplice, ma è necessario che ogni tassello funzioni al meglio.

La rete di compratori di cui Hopt.it è arrivata a disporre percorre tutto il mondo, ricercando tutte quelle qualità di birra artigianale più rare, particolari, di nicchia. In questo modo, l’e-commerce ha la possibilità di ampliare sempre il catalogo dei suoi prodotti e di offrire agli utenti una gamma di varietà in grado di soddisfare davvero qualsiasi tipo di esigenza.

Per quanto riguarda il team vero e proprio invece, Hopt è un progetto nato nel 2007. Si tratta del risultato della collaborazione di un numeroso gruppo costituito, ad oggi, da più di cento persone.

Tutti i protagonisti di questa storia erano e sono tutt’ora accomunati da una passione in comune, quella per la birra artigianale. Ad oggi, è il leader nel settore della distribuzione di birra online in Francia.

Come la quarantena ha influito su Hopt.it

Dal momento della nascita, il marchio ha registrato una crescita netta e costante fino ad arrivare ai vertici del settore: anche durante il recente periodo di lockdown si è, infatti, confermato leader nel suo campo, con un vero e proprio boom di vendite.

Nel corso della quarantena, d’altronde, si è dimostrato molto più complicato per qualsiasi cittadino riuscire a fare la spesa in modo usuale: ecco perché, davvero in tanti, hanno optato per un passaggio repentino alla spesa online. E in questo caso ecco che è stato davvero difficile non imbattersi nei prodotti offerti da Hopt.it e nella loro qualità. Il team ha dichiarato, in merito alle vendite di birra online durante il lockdown come fosse “chiaro che le abitudini di tutti sono cambiate radicalmente negli ultimi mesi. Ci troviamo di fronte a una nuova realtà in cui socializziamo meno all’esterno e più in luoghi privati. Siamo passati dall’andare in un locale per fare un aperitivo a farlo a casa con un piccolo gruppo di amici. Questo si evidenzia, ad esempio, nel nostro sito web, nella crescita esponenziale della vendita di cofanetti di birra o di spillatori PerfectDraft. Sicuramente il desiderio è quello di sentirsi come al bar, ma nella propria casa”.

L’azienda ha così continuato nella propria attività di consegne a domicilio di birra: quello che è aumentato in maniera determinante è stato il numero di ordini ricevuti. A giocare a favore del brand è stata anche la sua consueta efficienza, che offre una consegna piuttosto puntuale all’indirizzo selezionato, in un periodo che può variare dai tre ai cinque giorni lavorativi dal momento dell’ordine.

Hopt.it e la birra artigianale italiana

Ma quali sono i prodotti di spicco di questo e-commerce? Sicuramente quella che conta di più è l’offerta della più ampia varietà di birre sul mercato, disponibili sia in bottiglia che in fusti PerfectDraft: un enorme punto di forza a suo favore che porta inevitabilmente la qualità totale del catalogo a innalzarsi.

In totale, Hopt.it può vantare un assortimento composto da più di 1600 birre provenienti dai migliori birrifici del mondo. Per quanto riguarda i prodotti rigorosamente italiani, sono 14 i marchi che possono essere trovati: tutte rarità all’interno di un panorama che comunque è ricchissimo per quanto riguarda il settore della birra in generale.

Si tratta delle seguenti opzioni, che sembrano essere tra le più apprezzate sia in Italia che all’estero. Oltre alla Toccalmatto Stray Dog Bitter e alla Tre Fontane, troviamo una vasta selezione della Birra del Borgo, in tutte le sue varietà: Elysian Mega Moka, ReAle, Keto Reporter, Re Ale Extra, 25 Dodici, Santa Punch, Maledetta, Duchessa, ReAle 75 cl, Genziana, CastagnAle e L’Equilibrista.

Sul crescente apprezzamento delle birre artigianali italiane, il team di Hopt si è detto molto positivo, riferendo che “anche se a prima vista potrebbe sembrare che in Italia si beva solo vino, con i dati a disposizione è chiaro che la birra sta guadagnando molti adepti. Il “boom” in termini di numero di birrifici è stato enorme e gli italiani si stanno gradualmente aprendo a stili più alla moda in altri paesi, come le NEIPA o le birre acide. Tuttavia, per il momento in Italia continuano a trionfare gli stili più classici, soprattutto le birre tedesche come Franziskaner, Lowenbräu o Weihenstephan”.

Le birre artigianali estere che si vendono online

Nel caso in cui si volesse estendere la ricerca alla birre artigianali estere, ecco che la scelta potrebbe ricadere davvero sui paesi più disparati. Il catalogo comprende birre artigianali provenienti da 31 paesi in tutti e cinque i continenti.

Queste merci rare possono essere acquistate anche con vari cofanetti, unendo diversi aromi all’interno dello stesso pacchetto a proprio piacimento. Una soluzione non solo estremamente funzionale, ma anche molto apprezzata dal pubblico di Hopt per la possibilità di assaggiare ogni volta varietà differenti. Come nel caso del Beery Christmas, l’originale calendario dell’avvento a tema birra.

Hopt è il punto di riferimento online per l’acquisto di birre artigianali nazionali e da tutto il mondo. Il team di appassionati di birra che lo compone, è sempre alla ricerca di birre innovative. Un punto di forza che rende la piattaforma simile a una birreria fisica è l’assoluta personalizzazione di ogni fase di selezione della birra perfetta, grazie a nche alle molte offerte sempre attive che permettono di testare birre sempre nuove e particolari.

