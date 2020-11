Anticipa i regali di Natale con i sapori artigianali di Birre da Manicomio

La sua atmosfera speciale ne fa il momento più magico dell’anno, e come festeggiarlo se non assaporando aromi e gusti unici di qualche ricercato boccale di birra artigianale?

Il regalo di Natale perfetto per ogni vero beer lover è su Birre da Manicomio, l’e-commerce specializzato nelle birre aritgianali con una selezione di 700 prodotti, espressione di 100 etichette provenienti da tutto il mondo.

Chi cerca un regalo originale, che sappia deliziare il palato donando momenti di spensieratezza, trova in Birre da Manicomio l’alleato perfetto. In catalogo ci sono tante soluzioni per un cadeau tra amici o familiari, ma anche per regali aziendali anticonvenzionali.

Qui puoi trovare tantissime idee per i tuoi regali di natale sia per amici o parenti, sia per i classici regali aziendali, per brindare a questo Natale.

Lo store ha riservato ai regali un’intera sezione, strutturata in birre magnum, kit degustazione, panettoni di Natale e buoni regalo. I kit, in particolare, rappresentano selezioni delle migliori birre artigianali, organizzate per stile. È facile trovare quello che si sposa perfettamente al proprio gusto o a quello della persona cara.

Oltre a birra IPA, birra senza glutine, birra tedesca, birra blanche e tante altre, della proposta fanno parte anche bicchieri da degustazione, per vivere al meglio il piacere del luppolo, e simpatiche t-shirt. Il portale dispone di un motore di ricerca intelligente, un’area riservata ai più invitanti abbinamenti tra birra e cibo. A questi vanno ad aggiungersi altri pratici servizi, come la newsletter settimanale, che raccoglie novità e offerte, e un blog con molte curiosità e consigli.

L’acquisto su Birredamanicomio.com privilegia un’iniziativa di imprenditoria femminile Made in Italy, condotta da Giorgia Canato, in un momento difficile per l’economia nazionale. Una scelta di consumo consapevole, che non riguarda solo gestione e servizio clienti, ma anche varie etichette italiane presenti nell’offerta.

L’assistenza è fruibile via email e telefono, con supporto in real time per gli ordini. Questi vengono elaborati in appena 24 ore. Agli imballi sicuri viene associata la spedizione gratuita per acquisti di almeno 100 euro, senza contare l’applicazione della politica “soddisfatti o rimborsati”.

L’attenzione riposta in ogni dettaglio dell’esperienza d’acquisto ha condotto a migliaia di clienti soddisfatti. Del loro apprezzamento ne sono prova i feedback positivi certificati da Recensioni Verificate, che attribuisce allo store un punteggio di 9,8 su 10.

Mentre l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha definito Birre da Manicomio il miglior e-commerce d’Italia nell’ambito “Alcolici”, superando noti shop digitali specializzati nel vino.

Insomma, hai tante buone ragioni per scegliere Birre da Manicomio e rendere speciale il tuo Natale e quello dei tuoi cari. Metti sotto l’albero una prelibata birra artigianale pronta da stappare, scegli www.birredamanicomio.com.

Ufficio Stampa Fattoretto Agency

https://fattoretto.agency/