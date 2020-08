HERA adotta Kando per migliorare la qualità degli effluenti urbani

La soluzione unica di Kando consente alle società di servizi di individuare i responsabili dell'inquinamento all'interno di reti fognarie di grandi dimensioni.

TEL AVIV, Israele, 24 agosto, 2020 /PRNewswire/ -- HERA — HERA è una delle maggiori società italiane che erogano servizi pubblici, con 9.000 dipendenti nei settori idrico, energetico e ambientale e che fornisce i propri servizi a oltre 4,3 milioni di cittadini nell'Italia settentrionale. La Gestione delle Acque, fornisce 418 milioni di m

acqua utilizzando 35.000 km di tubazioni e gestisce una rete fognaria di circa 19.000 km.

La società desiderava realizzare una gestione migliore degli effluenti urbani, rilevare immediatamente eventi inquinanti, e identificare gli utenti responsabili di inquinamento oltre le soglie permesse.

Nel corso dei sei mesi di collaborazione con

Kando

, HERA ha dichiarato di essere stata in grado di identificare i responsabili più significativi di inquinamento, ha ridotto i livelli di COD (domanda chimica di ossigeno) del 50%, le spese operative degli impianti per il trattamento delle acque sono diminuite del 25%, e il consumo energetico è sceso del 15%. La combinazione di queste migliorie ha indotto HERA a riconoscere il valore di una piattaforma dati che esegua il monitoraggio della rete in tempo reale e continuo e che tracci gli eventi di inquinamento fino ai punti di origine.

"Siamo lieti di iniziare questa preziosa collaborazione con Kando," ha dichiarato Franco Fogacci, Direttore Direzione Acque. "L'attività pianificata rappresenta un passo in avanti estremamente interessante nella direzione della scoperta tempestiva di inquinamento nell'infrastruttura fognaria, e soddisfa due valori di base del nostro Gruppo: innovazione e sostenibilità."

"Siamo stati tra le prime società di servizi pubblici italiane ad adottare tubazioni realizzate in plastica riciclata per i condotti fognari, ad esempio, e siamo orgogliosi di essere stati i primi ad avere adottato la tecnologia Kando, che supporta i nostri sforzi per garantire un sistema efficiente e affidabile per il trattamento delle acque," ha inoltre affermato Fogacci.

Kando ed HERA hanno proseguito con la sottoscrizione di un accordo per una collaborazione triennale in cui si impegnato a ridurre i costi operativi di HERA e il verificarsi di inquinamento. L'Amministratore Delegato di Kando, Ari Goldfarb ha dichiarato, "La collaborazione tra HERA e Kando ha già creato sviluppi di importanza cruciale per diverse municipalità e per i loro cittadini. Guardo a un futuro fatto di molti anni di collaborazione mentre lavoriamo per poter creare un quadro composto da qualità dell'acqua e protezione di asset, persone e ambiente."

Fondata nel 2011, Kando, Inc ha sviluppato Clear Upstream, una piattaforma hardware e software che offre una visibilità continua nelle reti degli effluenti urbani e consente il monitoraggio con analisi basate sull'Intelligenza Artificiale che permette di prevedere inquinamento e garantisce la sicurezza degli effluenti urbani e della salute pubblica, sicurezza e ottimizzazione.

