Dalle baite ai rifugi di montagna: i servizi ecologici di Idrospurghi Della Pietra prendono quota

Nicola e Rudy Della Pietra, titolari dell’azienda di Tolmezzo, in provincia di Udine: «La nostra è una mission al servizio dell’ambiente»

Tolmezzo (Ud), 20 settembre 2023.Dai veicoli 4x4 all’elicottero: non esistono zone irraggiungibili per Idrospurghi Della Pietra, azienda di Tolmezzo, in provincia di Udine, specializzata in interventi di spurghi e sanificazioni ambientali che potremmo definire «estremi»: l’azienda guidata dai fratelli Nicola e Rudy Della Pietra è una delle poche sul territorio a garantire interventi in quota: un mix di professionalità e tecnologia al servizio dell’ambiente. «Offriamo interventi di spurgo pozzi neri e lavaggio pozzetti anche presso luoghi che si raggiungono con difficoltà – spiega Nicola -. Interveniamo in alta quota con camion 4×4 equipaggiato, oppure con trattore fornito di cisterna per lo spurgo di pozzi neri. Inoltre, siamo una delle poche imprese in Italia a potersi occupare della pulizia delle dighe».

Di fatto non c’è strada che possa ostacolare gli interventi: «Se il luogo non è raggiungibile con i nostri veicoli, possiamo utilizzare un’attrezzatura elitrasportabile – conferma Rudy -. Operando spesso in montagna, e in particolare in tutta la Carnia, la Val Canale e Canal del Ferro, le condizioni climatiche possono variare improvvisamente, ma siamo strutturati per poter eseguire le operazioni con più mezzi e velocizzare gli interventi. Oltre all’ampio parco mezzi 4x4, abbiamo infatti cisterne trasportabili che possiamo agganciare all’elicottero per poter intervenire in posti impervi e strade sterrate difficilmente raggiungibili. E sempre nel rispetto delle autorizzazioni stradali e forestali».

La pulizia di fosse biologiche e tubazioni è un servizio essenziale in chiave ambientale ma anche turistica:«È un servizio su cui stiamo investendo risorse: la nostra è un’attività che necessità dell’impiego di personale qualificato, preparato per calarsi e fare la lavorazione sospeso in aria» conferma Nicola -. Oltre agli interventi di normale manutenzione siamo strutturati anche per gestire le emergenze. Spesso, infatti, ci chiamano con urgenza e grazie a un loro in team nel giro di pochi giorni siamo pronti a volare con uomini e mezzi. Di fatto il meteo è l’unica incognita ma per pianificare gli interventi al meglio ci coordiniamo con la committenza. La nostra è una mission al servizio dell’ambiente».

