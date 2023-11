IFCO pubblica il Rapporto ESG 2023, che illustra i progressi compiuti rispetto agli impegni ambientali, sociali e di governance dell'azienda

MONACO, Germania, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, leader mondiale nella produzione di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) per prodotti freschi, ha pubblicato il Rapporto ESG 2023 di IFCO, che illustra i progressi compiuti da IFCO nell'ambiziosa Strategia Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) 2025 durante l'anno fiscale 2023 (FY23). Intitolato "Thriving through circularity" (prosperare attraverso la circolarità), il rapporto approfondito fornisce un'ampia panoramica delle attività e dei risultati ottenuti dall'azienda in tre aree principali - Thriving Business, Thriving Planet e Thriving Society - rispetto all'anno di riferimento del 2020.

In linea con tutti i rapporti precedenti e in riconoscimento della necessità di una maggiore trasparenza nel settore, il Rapporto ESG 2023 di IFCO è conforme agli standard internazionali di rendicontazione della sostenibilità, tra cui la Global Reporting Initiative (GRI) e il Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

L'impatto positivo della strategia ESG di IFCO sulla catena di fornitura

La pubblicazione del Rapporto ESG 2023 di IFCO conferma che la sostenibilità rimane al centro dell'attenzione di tutti coloro che lavorano in IFCO e con IFCO e di tutto ciò che l'azienda intraprende", afferma Michael Pooley, CEO di IFCO:

"Guardando indietro all'anno appena trascorso, sono immensamente orgoglioso dei progressi compiuti nei nostri obiettivi ESG. Con l'intensificarsi delle nostre attività, continuiamo ad accrescere il nostro impatto positivo sulla filiera globale dei prodotti alimentari freschi, sulla nostra società e sul nostro pianeta. Siamo assolutamente determinati a ispirare il nostro settore a rifiutare i dannosi imballaggi monouso come modo per ridurre i rifiuti, proteggere i prodotti freschi e combattere il cambiamento climatico. Ma c'è di più. Con il continuo impegno a migliorare l'IFCO SmartCycle, il nostro sistema circolare di raccolta sostenibile di contenitori per imballaggi riutilizzabili, vogliamo coinvolgere anche altri partner, così che insieme possiamo garantire alle generazioni future di vivere in un pianeta prospero".

Gli obiettivi ESG di IFCO e i principi dell'economia circolare

Creando imballaggi riutilizzabili e riciclabili al 100%, destinati a durare nel tempo e a essere utilizzati più volte nel corso di un lungo ciclo di vita, IFCO si fa promotrice del riutilizzo e del riciclo degli imballaggi nella catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari freschi, spiega Inigo Canalejo, Vicepresidente ESG e Marketing Strategico:

"I nostri RPC rispettano già elevati standard di sostenibilità. Ma non basta. Stiamo investendo in misure che ci avvicineranno a diventare un'azienda a zero rifiuti, saldamente ancorata ai principi dell'economia circolare". Il Rapporto ESG 2023 di IFCO conferma che stiamo facendo progressi e siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi".

Punti salienti e tappe fondamentali del Rapporto ESG 2023 di IFCO

Quanti progressi ha fatto IFCO con la sua strategia ESG 2025? Come indicato nella pubblicazione, gli RPC di IFCO sono utilizzati in oltre 2 miliardi di spedizioni di prodotti freschi ogni anno, riducendo gli sprechi lungo tutta la catena di fornitura e dimostrando i chiari vantaggi di un impegno coerente e forte per la sostenibilità. L'uso degli RPC di IFCO nella catena di fornitura globale di prodotti alimentari freschi genera un risparmio di CO2 superiore a tutte le emissioni di Ambito 1, 2 e 3 dell'intera attività globale di IFCO.

Il Rapporto ESG 2023 di IFCO evidenzia anche come l'azienda collabori strettamente con i partner della catena di fornitura - dai produttori ai rivenditori e ai partner di trasporto - per ridurre le emissioni di gas serra e gli sprechi lungo l'intera catena di fornitura di prodotti alimentari freschi. Le partnership di successo hanno portato alla riduzione del numero di camion in circolazione per un partner nel Regno Unito, all'ottimizzazione del flusso di RPC pooling per una specifica categoria di prodotti freschi per un produttore italiano e all'implementazione di opzioni di carburante alternative per i partner di trasporto negli Stati Uniti.

I punti salienti del rapporto IFCO sono i seguenti: ESG Report 2023 - IFCO Systems

Attività fiorente:

Pianeta in crescita:

Società prospera:

Informazioni su IFCO

IFCO è il principale fornitore globale di soluzioni di imballaggio riutilizzabili per alimenti freschi e serve clienti in oltre 50 paesi. IFCO gestisce un pool di oltre 370 milioni di contenitori per imballaggi riutilizzabili (RPC) a livello globale, utilizzati per 2 miliardi di spedizioni di frutta e verdura fresca, carne, pollame, frutti di mare, uova, pane e altri prodotti dai fornitori ai rivenditori di generi alimentari ogni anno. Gli RPC di IFCO garantiscono una migliore catena di approvvigionamento di alimenti freschi, proteggendo la freschezza e la qualità e riducendo i costi, gli sprechi alimentari e l'impatto ambientale rispetto agli imballaggi monouso. Per saperne di più: www.ifco.com | Seguici su LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Informazioni sull'iniziativa Science Based Targets

L'iniziativa SBTi guida le aziende nella definizione di obiettivi credibili basati sulla scienza e in linea con le attuali conoscenze climatiche. Gli SBT aiutano a definire un percorso di crescita a prova di futuro, in linea con la traiettoria di 1,5°C raccomandata dall'Accordo di Parigi. Per maggiori informazioni: https://sciencebasedtargets.org/

