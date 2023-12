Ims Srl conquista la medaglia di bronzo EcoVadis: “Gestione del personale e attenzione all’ambiente i punti di forza”

La piattaforma di rating, che ha valutato oltre 100 mila aziende nel mondo, considera la sostenibilità delle imprese

Milano, 15 dicembre 2023. Mettersi alla prova davanti ad un ente terzo per individuare i propri punti di forza e gli aspetti su cui poter migliorare, per offrire un servizio sempre migliore a clienti e partner e centrare standard di livello internazionale.Ims Srl, azienda milanese leader nel campo della micronizzazione di principi attivi ed eccipienti, lo ha fatto con successo ottenendo la medaglia di bronzo assegnata da EcoVadis, piattaforma di rating che considera la sostenibilità delle imprese ed ha valutato oltre 100 mila aziende nel mondo.

“Siamo estremamente contenti di questo risultato, che arriva inaspettato – commenta Elena Marangoni, general manager di Ims– È un traguardo che pensavamo di poter raggiungere il prossimo anno, averlo fatto in anticipo ci rende orgogliosi ed è la prova che ci stiamo muovendo nella direzione giusta”.

La piattaforma, a cui l’azienda si è iscritta a novembre, valuta una serie di parametri -ambiente, etica, lavoro e diritti umani e sostenibilità degli appalti - e stila una classifica ‘percentile’ assegnando le medaglie in base alla soglia raggiunta. La medaglia di bronzo ottenuta da Ims Srl, per esempio, indica che è rientrata nel 50 per cento delle aziende migliori. Nello specifico, la società milanese ha raccolto risultati decisamente positivi per la gestione del personale, raggiungendo il 60%. “Si tratta di un aspetto a cui teniamo molto e su cui puntiamo da sempre” aggiunge Marangoni, che in azienda applica un sistema premiante con contributi, erogati a giugno e a dicembre, calcolati in base a capacità, produttività e attitudini del singolo lavoratore e prevede che i dipendenti si sottopongano a controlli medici gratuiti annuali.

Altra valutazione positiva è quella ricevuta sul fronte ambientale, per il quale tuttavia l’azienda ha già messo nel mirino risultati migliori. L’idea, infatti, è di lavorare per ottenere la certificazione Iso 14000, dedicata proprio alla gestione ambientale, nel corso del prossimo anno. “Nella pratica eseguiamo già le operazioni richieste - aggiunge la manager, che si è già confrontata con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) aziendale - Si tratterà di un riconoscimento formale, che tuttavia riteniamo importante raggiungere”.

Contatti: https://www.imsmicron.it/