Anbio introduce in Europa la tecnologia all'avanguardia “Point of Care”

Francoforte 08/04/2024 - Anbio Biotechnology sta espandendo la sua presenza nel mercato europeo con il suo prodotto di punta, l'AF-100 C, un analizzatore di immunoassaggio fluorescente compatto all'avanguardia, destinato a rivoluzionare i test point-of-care. Con oltre 70 test disponibili, l'AF-100 C mira a potenziare i fornitori di assistenza sanitaria nell'UE, migliorando la cura e la prognosi dei pazienti.

Con una storia di innovazione ed eccellenza, Anbio è riconosciuta non solo come fornitore di kit di test per il Covid, ma come un produttore e sviluppatore versatile di una gamma completa di prodotti diagnostici. "La nostra missione è rivoluzionare la diagnostica offrendo soluzioni su misura e accessibili, che includono diagnostica da laboratorio, benessere, a domicilio e point-of-care. Ci impegniamo per l'accessibilità economica e l'innovazione continua nelle scienze della vita che servono a promuovere la salute umana", ha dichiarato Michael Lau, Chief Executive Officer di Anbio.

L'analizzatore all'avanguardia offre oltre 70 tra i test più importanti

Al centro delle attività promozionali di Anbio nell'UE c'è l'analizzatore AF-100 C, uno strumento all'avanguardia, monocanale, portatile, ricaricabile, compatto per immunoassaggio fluorescente (FIA). Questo potente strumento, insieme a oltre 70 test marcati CE per la rilevazione di vari analiti come marcatori di infiammazione, diabete, marcatori tumorali, ormoni, enzimi e malattie infettive, è destinato a ridefinire il panorama della diagnostica clinica nell'UE.

"Anbio AF-100 C rappresenta una svolta per la diagnostica clinica, fornendo ai fornitori di assistenza sanitaria una soluzione economica, completa e affidabile per test rapidi point-of-care", ha aggiunto Lau. Nonostante le sue dimensioni compatte, l'AF-100 C offre un'alta capacità di elaborazione ed è ideale per l'uso in una varietà di contesti clinici, dalle cliniche private alle sale di emergenza. La sua interfaccia user-friendly, combinata con una batteria robusta che supporta test continui fino a 8 ore, garantisce che i professionisti dell'assistenza sanitaria possano fornire cure ai pazienti in modo efficiente ed efficace.

Risultati rapidi e accurati aiutano i professionisti medici a migliorare gli esiti sulla salute

L'ampio portfolio FIA di Anbio, capace di fornire risultati rapidi entro 3/15 minuti, rappresenta un salto in avanti nella tecnologia diagnostica. Con reagenti che incorporano la tecnologia dei chip RFID per l'accuratezza e possono essere conservati a temperatura ambiente fino a 24 mesi, Anbio è pronta a soddisfare le esigenze urgenti dell'industria sanitaria in tutta Europa.

Mentre AnbioBiotechnology si fa strada nel mercato dell'UE, invita distributori e fornitori di assistenza sanitaria a esplorare le sue soluzioni diagnostiche innovative. Con un impegno a migliorare l'assistenza ai pazienti attraverso diagnostica accessibile, accurata e affidabile, Anbio è pronta a collaborare con i professionisti dell'assistenza sanitaria.

Scopri di più su AnbioBiotechnology

AnbioBiotechnology è un'azienda leader a livello globale nel settore dei dispositivi medici, specializzata in diagnostica in vitro all'avanguardia. Il nostro diversificato portafoglio copre un ampio spettro di campi medici, tra cui il cancro, le condizioni cardiovascolari, la farmacogenomica, gli ormoni, le malattie infettive, l'infiammazione e i test per le droghe d'abuso. Anbio è dedicata a rivoluzionare il campo della diagnostica offrendo soluzioni accessibili e su misura che migliorano l'assistenza ai pazienti.

Info e contatti

Per saperne di più sul portfolio FIA con marchio CE di Anbio e sulla sua gamma di soluzioni diagnostiche innovative, si prega di visitare https://www.anbio.com/ e seguire Anbio su LinkedIn e YouTube per gli ultimi aggiornamenti.

Krystal - krystaltu@usanbio.com