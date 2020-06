BentallGreenOak annuncia la vendita di un portafoglio logistico pan-europeo dal suo fondo GreenOak Europe II

LONDRA, 13 dicembre 2019 /PRNewswire/ -- BentallGreenOak (BGO) ha annunciato la vendita di un portafoglio di 42 asset di logistica per un totale di 1,5 milioni di metri quadrati. Gli asset erano stati acquisiti tra i mesi di ottobre 2016 e febbraio 2019 e sono ubicati in Francia, nei Paesi Bassi, in Spagna e in Italia[i].

BGO è uno dei gestori di investimenti più attivi nel settore logistico europeo, avendo acquisito o gestito oltre 3,6 milioni di metri quadrati di asset negli ultimi 5 anni in sette paesi dell'Europa occidentale.

Nel solo 2019, BGO ha acquisito altri 1,45 milioni di metri quadrati di spazio logistico di classe A per i propri fondi attuali.

"Come fondo a valore aggiunto, la strategia di GreenOak Europe Fund II è stata di acquisire asset individuali o piccoli portafogli fuori dal mercato per poi creare valore aggiunto attraverso la locazione di sfitti, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici, l'estensione e il rinnovo delle locazioni e l'aumento del reddito operativo netto" ha detto Francesco Ostuni, CIO capitale europeo di BentallGreenOak. "BGO continua a ritenere che il settore della logistica offra uno dei migliori rendimenti corretti per il rischio nel settore immobiliare europeo; abbiamo ancora un capitale significativo da investire nel settore, mano a mano che i nostri team individuano opportunità in tutto il continente".

L'approccio di BentallGreenOak alla gestione integrata di asset, proprietà e sviluppo, nonché la consolidata esperienza nel settore logistico, hanno portato a significativi successi di avvio (lease-up) e gestione degli asset su tutto il portafoglio dismesso. Durante la gestione di GreenOak Fund II, il team di BentallGreenOak ha:

"Come dimostrato dalla rapida e riuscita operazione di lease-up e stabilizzazione degli asset di logistica dei fondi I e II, il team europeo di BentallGreenOak ha maturato un approccio altamente sofisticato ed esperto per l'acquisizione, lo sviluppo, il lease-up e la gestione degli asset di logistica per conto dei nostri soci accomandanti", ha dichiarato Toby Phelps, Responsabile del capitale europeo di BentallGreenOak. "L'esperienza del nostro team copre l'intera gamma di competenze, tra cui acquisizione del sito, progettazione e pianificazione, sviluppo e gestione della costruzione, locazione, gestione degli asset e gestione dei rapporti con gli inquilini".

Informazioni su BentallGreenOak

BentallGreenOak è una società di consulenza globale, leader nella gestione degli investimenti immobiliari e fornitrice di servizi immobiliari riconosciuta a livello mondiale. BentallGreenOak serve gli interessi di oltre 750 clienti istituzionali con circa 48 miliardi di dollari di attività in gestione (al 30 settembre 2019) e competenze nella gestione patrimoniale di immobili ad uso ufficio, commerciale, industriale e multi-residenziale in tutto il mondo. BentallGreenOak ha uffici in 24 città e dodici paesi con competenze ed esperienze profonde e locali nonché reti estese nelle regioni in cui investiamo e gestiamo i patrimoni immobiliari per conto dei nostri clienti. BentallGreenOak fa parte di SLC Management: il business per alternative istituzionali e per la gestione patrimoniale tradizionale di Sun Life.

Le attività in gestione di cui sopra comprendono gli investimenti immobiliari ed ipotecari gestiti dalle società del gruppo BentallGreenOak e dalle loro consociate.

www.bentallgreenoak.com . Per ulteriori informazioni, visitare il sito

[i] Tutte le attività di investimento, gestione e dismissione in Italia sono state svolte nel rispetto delle normative locali, pertanto attraverso alcuni fondi immobiliari italiani gestiti da DeA Capital SGR.