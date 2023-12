Architetto Carlo De Paolo: “Le strutture ricettive sempre più focalizzate nell’offrire alla clientela spazi di qualità e cura dei dettagli”

Il professionista sottolinea l’importanza dell’accoglienza in strutture eleganti e suggestive per vivere a 360 gradi l’esperienza turistica

Roma, 19 Dicembre 2023- L’esplosione del settore turistico avvenuta negli ultimi anni è diretta conseguenza della crisi da coronavirus, che ha obbligato imprenditori e clientela a sviluppare nuove formule di viaggio e la ricerca di spazi sempre più accoglienti. La componente estetica, il piccolo dettaglio, la possibilità di sentirsi in empatia con alberghi e strutture ricettive è oggi un valore aggiunto che permette una crescita nell’arrivo degli utenti, attratti proprio dalla qualità e dall’attenzione alla sfera architettonica. “L’aspettativa della clientela si è alzata inesorabilmente, col focus puntato su bellezza e cura degli spazi che sta sempre più modificando l’approccio verso la rivisitazione di hotel e luoghi per l’hospitality”, racconta Carlo De Paolo, architetto dall’esperienza internazionale che opera in ambito alberghiero, privato e collabora con istituzioni ed enti statali. Il turista, evidenzia De Paolo, fondatore dello studio Made In e vincitore nel 2022 del prestigioso premio internazionale Luxury Lifestyle Awards nella categoria “Best Luxury Hotel Interior renovation”, è alla ricerca di un’esperienza, con la struttura che diventa fulcro centrale del viaggio e dove poter riposarsi, trascorrere del tempo di qualità, in spazi confortevoli. “Motivo per il quale gli imprenditori e i gruppi alberghieri, che hanno colto fin da subito le esigenze del grande pubblico, hanno potuto giovare dei trend del settore, rivolgendosi alla clientela offrendo cura dell’aspetto estetico delle stanze e dei minimi dettagli che compongono il soggiorno”, aggiunge l’architetto. Dai movimenti delle pareti all’arredamento, dalla doccia del bagno al letto, passando per le luci, è compito dei professionisti dell’architettura consigliare al meglio i titolari delle strutture in forma onnicomprensiva, valutando il contesto e prendendo in estrema considerazione la cultura e i materiali del luogo. “Ristrutturazioni e accorgimenti da realizzare sempre in forma sostenibile, sia ambientale che economica, portando vantaggi agli imprenditori e agli utenti”, specifica l’architetto De Paolo. “La percezione è di fondamentale importanza, la si stimola fin dall’arrivo in albergo. È necessario un percorso uniforme che permetta stupore al check-in e sensazioni positive nel resto del soggiorno, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa alla clientela”. Carlo De Paolo è tra gli architetti italiani più apprezzati della sua generazione, con lavori realizzati in tutto il mondo e progetti pubblicati su riviste e cataloghi di architettura di rilievo internazionale. Le sue ideazioni sono in armonia con il contesto paesaggistico e si integrano perfettamente con l'ambiente circostante. Un percorso, quello di De Paolo, dall’alto valore aggiunto, destinato a crescere negli anni, con il professionista intento a lasciare il segno nel mondo dell’architettura contemporanea.

