Colorificio San Marco, da oltre 80 anni, è un punto di riferimento nella produzione e distribuzione di pitture e vernici

Milano, 6 ottobre 2023. Colorificio San Marco, parte di San Marco Group, è un’impresa italiana con una storia di oltre 80 anni, che si occupa della produzione e della distribuzione di pitture e vernici. Presente sull’intero territorio nazionale, commercializza i propri prodotti grazie ad un network formato da quasi 1.000 rivenditori specializzati, riuscendo a rispondere alle esigenze di tantissime realtà, attive sia in ambito B2B che B2C.

La proposta dell’azienda, accessibile sul sito ufficiale www.san-marco.com, include molteplici articoli di elevata qualità, innovativi, tecnologicamente all’avanguardia e rispettosi dell’ambiente. Possiamo ricordare, ad esempio, pitture per interni, smalti, vernici multi-superficie coprenti, impregnanti o finiture per legno.

I prodotti sono comodamente acquistabili online, nello spazio di qualche istante, e vengono recapitati direttamente a casa del cliente, per permettergli di donare un nuovo aspetto alle proprie pareti. Le consegne si realizzano in appena 2-4 giorni lavorativi e sono effettuate da corriere espresso.

Le modalità di transazione implementate, tra cui carta di credito o debito, garantiscono la massima sicurezza. Invece, nel caso in cui l’utente avesse bisogno di supporto o ulteriori informazioni può rivolgersi al qualificato servizio di assistenza multi-canal e, oppure consultare la completa sezione “FAQ” presente online.

Non solo articoli. Direttamente dal portale ufficiale è semplice scoprire anche interessanti news di settore, nonché approfittare dei contenuti del Blog. Forniscono tantissimi consigli e informazioni preziose, ad esempio su come togliere la muffa dai muri di casa o proteggere al meglio le superfici in legno.

Colorificio San Marco, del resto, è una realtà dinamica ed intraprendente, che si impegna quotidianamente per raggiungere una posizione di leadership nel nostro Paese nel settore dei sistemi vernicianti per l’edilizia professionale.

L’impresa punta ad offrire unicamente prodotti di elevata qualità e a consolidare i rapporti con i clienti italiani ed esteri, grazie ad un’offerta di servizi altamente professionali. Inoltre, desidera rappresentare, sia in termini di etica aziendale che di responsabilità sociale, un importante riferimento per collaboratori, acquirenti, fornitori e stakeholders coinvolti. Il tutto, con l’obiettivo di promuovere la cultura dell'edilizia, del restauro e il valore del Made in Italy nel mondo.

Colorificio San Marco, oggi, può contare su un vasto network di rivenditori, distribuiti in tutta Itali a. I centri di assistenza professionale, più specializzati e riforniti, rappresentano la rete premium. Un ruolo cruciale, infine, è giocato dall’e-commerce ufficiale, con cui l’azienda, grazie a rivenditori selezionati, gestisce gli ordini.