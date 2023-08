Vittori srl, scale per interni: l’artigianalità incontra eccellenza ed estetica

Marco Vittori, titolare dell’azienda marchigiana, racconta l’evoluzione della sua azienda: “Nati come falegnameria di ringhiere e scale in legno, oggi le realizziamo utilizzando anche i migliori materiali innovativi sul mercato”

Ascoli Piceno, 3 agosto 2023.Il mondo dell’abitare, oggi, unisce sempre di più estetica e funzionalità. Segno di una cura nei dettagli per raccordare ogni ambiente con personalità e stile. Un binomio il cui legame, nel caso delle scale da interni, si rafforza attraverso un’attenta scelta di stili e materiali.

Diventano preziosi, quindi, i professionisti in grado di consigliare e realizzare le soluzioni migliori. È questo il caso della Vittori srl, storica azienda marchigiana che da cinquant’anni è al servizio della clientela più esigente. «Siamo nati come una falegnameria – racconta il titolare Marco Vittori – realizzando scale e ringhiere in legno. Negli anni naturalmente il mercato e lo stile si sono evoluti, così come i materiali da utilizzare».

Vetro, ferro, acciaio inox, gres porcellanato, resina epossidica. La Vittori srl, grazie ai suoi progettisti e artigiani, è in grado di realizzare scale in base a ogni tipo di esigenza, «con un’attenzione allo stile – precisa Vittori – Oggi una scala è diventata un vero e proprio elemento di arredo e la scelta del materiale è fondamentale per ottenere una coerenza estetica». Senza dimenticare qualità e funzionalità. Una delle caratteristiche che distingue realtà come la Vittori srl, infatti, è la disponibilità di materiali d’eccellenza e un’attenzione ai dettagli in grado di offrire il massimo della qualità: «Il confronto con il cliente per noi è fondamentale. Viviamo un percorso nel quale, studiando il progetto della casa e il complesso degli interni, proponiamo soluzioni uniche per ogni esigenza di comodità e stile, badando in fase di realizzazione alla cura delle rifiniture, elemento che oggi fa la differenza».

Una differenza che ha premiato il lavoro della Vittori srl, oggi punto di riferimento per chi cerca professionisti in grado di coniugare affidabilità e competenza. «La nostra filosofia di lavoro ha al centro l’aggiornamento continuo – conclude Vittori – Nel caso del legno, ad esempio, la lavorazione e i trattamenti si evolvono costantemente. Offrire alla clientela tutte le novità sul mercato, essere all’avanguardia, mantenendo la genuinità e il calore di una ditta artigianale, è la direzione lungo la quale ci siamo sempre mossi», al fianco di una clientela certa di rivolgersi a una realtà in grado di offrire insieme confort e bellezza.

Contatti: https://www.vittoriscale.it/