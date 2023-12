Artigianato Pasella, Giovanni Pasella: “Natale occasione unica per impreziosire la propria casa con gli oggetti unici dell’artigianalità sarda”

Il responsabile dell’attività di Calangianus evidenzia la grande richiesta per gli elementi della tradizione artigianale sarda nel corso delle feste

Calangianus (SS) 1 dicembre 2023. Il mondo dell’artigianato sardo vive un periodo di grande richiesta, un’attenzione unica nel suo genere che evidenzia l’apprezzamento dei consumatori per un’arte antica, tramandata di generazione in generazione, ricca di sfumature e differenze territoriali presenti in tutta l’isola. Specie nel periodo natalizio, la domanda per i prodotti artigianali sardi aumenta a dismisura, con gli elementi sia d’arredo come ceramiche, maschere, tappeti che per la persona, come i gioielli, senza dimenticare i coltelli tradizionali, che assumono un valore importante come regalo da apporre sotto l’albero di Natale. “A ridosso delle festività abbiamo sempre una richiesta in crescita dei prodotti artigianali, sintomo del fatto che sono visti come prodotti unici e senza tempo, sempre più amati dagli stessi sardi, ma con la soddisfazione ancor più grande che arriva dalle richieste internazionali per le nostre lavorazioni”, racconta Giovanni Pasella, responsabile a Calangianus, nella regione storica della Gallura, di Artigianato Pasella. L’attività è stata fondata dal padre Domenico nel 1972, con radici che, a ben vedere, sono molto più antiche: è infatti il nonno di Giovanni ad aver avviato la produzione artigianale con i tappi e le solette per scarpe in sughero. Una capacità di sfruttare appieno le risorse del territorio che si è tramandata nella cultura di famiglia, portando i Pasella a diventare punto di riferimento in Sardegna per l’artigianato. “Natale è il momento perfetto per concedersi un pezzo unico della nostra cultura artigiana, o per fare un regalo nel solco della tradizione ma senza abbandonare la modernità”, evidenzia Pasella. “I nostri artigiani portano con sé sia esperienza che originalità, con giovani nuove professionalità che hanno saputo imprimere alla tradizione artigianale un tocco di attualità sempre più apprezzato”. L'artigianato sardo, che spazia dalla ceramica alla lavorazione del sughero, dai gioielli ai tessuti, è riconosciuto come autentica forma d'arte di elevato valore, il risultato di un'esperienza millenaria tramandata di generazione in generazione. Oggi, grazie all'impegno di artigiani e progettisti d'interni, trova nuove applicazioni nei contesti attuali, sospinti da attività come Artigianato Pasella, che hanno fatto dell’arte sarda il punto nevralgico della produzione artigianale. Per i visitatori della Sardegna, l’artigianato locale rappresenta un modo elegante e pratico per portare con sé un pezzo della cultura dell'isola a casa, per gli abitanti stessi si trasforma nella ricerca dell'autenticità, mirando a preservare le forme e i colori della tradizione. “Ecco perché Natale diventa un'occasione unica per impreziosire la propria casa con gli oggetti iconici dell’artigianalità sarda, potendo inoltre pensare al regalo di un gioiello della tradizione dell’isola come migliore augurio per l’importante ricorrenza”.

