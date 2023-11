Il Black Friday è all'insegna della pulizia con Tineco

MILANO, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Anche quest'anno è arrivato il momento ideale per iniziare a fare acquisti in vista del Natale oppure per togliersi qualche sfizio in più risparmiando: il Black Friday. Tineco, in occasione della giornata dedicata alle offerte imperdibili, ha pensato a un portfolio di saldi per tutti gli utenti. Dal 17 al 27 novembre, l'azienda offre prezzi fortemente ridotti per le linee di lavapavimenti e aspirapolvere: FLOOR ONE S5, FLOOR ONE S7 Pro, FLOOR ONE S3, PURE ONE STATION PET e PURE ONE X PET per una pulizia ancora più approfondita in ogni casa.

Inoltre, Tineco ha raggiunto ottimi obiettivi dal 2020 ad oggi, infatti ha superato la soglia delle 12 milioni di unità vendute in tutto il mondo e le sue linee di lavapavimenti sono state al primo posto nelle vendite Amazon per diversi anni consecutivi. Questa per l'azienda è una grande soddisfazione, poiché rappresenta il suo impegno nell'affermarsi come brand leader in questo settore.

FLOOR ONE S5 Tineco FLOOR ONE S5 è particolarmente efficace per le pulizie rapide ma sempre impeccabili, in quanto l'aspirazione e la pulizia avvengono in un solo passaggio e con un solo apparecchio. La tecnologia intelligente del sensore iLoop™ facilita la pulizia rilevando la polvere e lo sporco umido o secco e consente di tenere sotto controllo l'intero processo. Infatti, l'anello iLoop™ sul display a LED colorato passa dal rosso al blu quando il pavimento è pulito.

L'esclusivo design della spazzola consente una pulizia ottimizzata e senza striature di zoccoli, battiscopa, angoli e molte altre aree difficili da raggiungere. Grazie agli ampi contenitori per 0,8 litri di acqua pulita e 0,7 litri di acqua sporca, è possibile pulire più aree abitative contemporaneamente senza interruzioni.

Prezzo originale: 519 euro

Offerta Black Friday: 339 euro (35% di sconto)

FLOOR ONE S7 PRO Ultimo modello della gamma FLOOR ONE, l'S7 PRO offre un processo di pulizia altamente efficiente per i pavimenti duri, aspirando e lavando contemporaneamente in un solo passaggio, rimuovendo efficacemente sia lo sporco secco che quello umido. Il sistema MHCBS™ (Balanced-Pressure Water Flow System) di Tineco garantisce una pulizia ancora maggiore: un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo. In combinazione con l'utilizzo di acqua pulita, l'efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi. Questo processo di asciugatura centrifuga viene utilizzato anche durante l'autopulizia dell'S7 PRO per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri nell'apparecchio stesso.

Prezzo originale: 799 euro

Offerta Black Friday: 639 euro (20% di sconto)

FLOOR ONE S3FLOOR ONE S3 è la soluzione di alta qualità per piastrelle, laminato, marmo e legno duro. Come il suo successore, il FLOOR ONE S5, anche l'S3 è dotato della tecnologia intelligente del sensore iLoop™, che rileva lo sporco e regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d'acqua per una pulizia ottimale. La batteria integrata agli ioni di litio si ricarica completamente dopo circa due ore, con un'autonomia fino a 35 minuti. L'apparecchio offre una funzione di autopulizia automatica e gli utenti possono accedere a ulteriori funzioni di aspirazione e visualizzare lo stato dell'apparecchio utilizzando l'app con supporto vocale. Nell'area di supporto associata è disponibile anche un aiuto per risolvere eventuali problemi.

Prezzo originale: 409 euro

Offerta Black Friday: 269 euro (34% di sconto)

PURE ONE Station Pet L'aspirapolvere cordless con OmniHub multifunzione 4 in 1 offre numerose funzioni per una casa pulita. Dopo ogni processo di pulizia, PURE ONE Station Pet viene semplicemente rimesso nell'OmniHub, dove l'apparecchio si pulisce completamente, con rilevamento in tempo reale (dalla spazzola al tubo flessibile, dal contenitore della polvere ai filtri), la batteria viene ricaricata e l'apparecchio viene riposto per l'uso successivo. Questo nuovo modello dispone di un sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi che filtra il 99,99% delle particelle di polvere, per respirare un'aria più fresca e sana in casa. Il cestino della polvere ha una capacità di 3 litri, e permette un'autonomia di 60 giorni, eliminando così la necessità di pulizia e svuotamento quotidiani. La spazzola ZeroTangle cattura efficacemente i peli senza aggrovigliarli o bloccarli, caratteristica ideale per i proprietari di animali domestici. Mentre, grazie all'iLoop™ Smart Sensor, l'apparecchio offre una potenza di aspirazione precisa che si adatta automaticamente allo sporco rilevato, migliorando l'efficienza della pulizia.

Prezzo originale: 799 euro

Offerta Black Friday: 679 euro (sconto del 15%)

PURE ONE X Pet Il PURE ONE X Pet è dotato della tecnologia ZeroTangle, per cui i peli degli animali domestici non hanno alcuna possibilità di rimanere sul pavimento. Questa tecnologia brevettata è caratterizzata da un design a doppio pettine combinato con setole angolate che separano e rimuovono attivamente i peli dal rullo della spazzola a ogni rotazione, evitando grovigli. I test condotti in laboratorio hanno dimostrato che ZeroTangle riduce i grovigli di capelli del 99%.

Il PURE ONE X Pet offre una durata della batteria fino a 45 minuti ed è dotato della tecnologia iLoop™ Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco. Può anche essere facilmente trasformato in un'aspirapolvere portatile e può persino rimuovere i grovigli di pelo più ostinati dal divano.

Prezzo originale: 299 euro

Offerta Black Friday: 179 euro (40% di sconto)

Tineco Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

