Il design passa anche dalla luce: il progetto dell’illuminazione per arredare con stile

Milano, 09/10/2023 - Chi sogna una casa accogliente, in cui è piacevole passare le proprie giornate, ed ha a cuore il proprio benessere fisico e mentale, dedica molte attenzioni alla scelta dell’arredamento, dei mobili e dei complementi di arredo. Questi elementi, infatti, contribuiscono alla costruzione di un appartamento che sia vivibile, confortevole, rilassante e, non per ultimo, sano.

Non tutti sanno ancora, però, che un bravo interior design consiglierà ai propri clienti di dedicare grande attenzione all’illuminazione in casa, poiché le luci si rivelano le vere protagoniste nella scelta degli arredi.

Arredo di design: arredare casa con la luce

Quando si arreda casa o si esegue un restyling, la scelta dell’illuminazione è il punto da cui partire e non un dettaglio da mettere a punto in seguito. È la luce, infatti, che definisce lo stile dell’arredamento, dona valore ad ogni componente d’arredo, sottolinea i pregi di un ambiente di design, ne definisce l’atmosfera e ne modifica – in positivo o in negativo, se non è ben curata – l’assetto generale della stanza.

All’illuminazione spetta un compito molto importante, anche se spesso si tende a sottovalutarne le potenzialità. Una casa adeguatamente illuminata è in grado di generare sensazioni di benessere in chi la abita, poiché è proprio la luce che permette di immergersi in un’atmosfera casalinga accogliente, piacevole e rilassante.

Per questo è sempre consigliata la scelta della luce calda, che richiama quella solare, perché è più in linea con l’influenza della luce e delle sue variazioni durante l’arco della giornata e con il ritmo naturale interno del corpo. Inoltre, luci calde con tonalità di rosso e arancione stimolano la produzione di melatonina, l’ormone che favorisce il rilassamento e concilia il sonno.

Arredare con la luce è una marcia in più che si traduce in termini di vivibilità e benessere per ogni abitante della casa, perché un ambiente confortevole, con la giusta illuminazione, diventa anche elegante e raffinato, oltre che più spazioso e arioso.

È chiaro che la luce solare naturale va sempre favorita e sfruttata al meglio ma, se l’appartamento è poco luminoso, o comunque per le ore serali, la luce artificiale proveniente da impianti elettrici con serie civili Matix delle migliori marche disponibili su elettroclick.com è un grande aiuto per valorizzare ogni ambiente della casa.

Per questo motivo, in ogni stanza è importante studiare quali sono le fonti di luce, di che tipo di illuminazione (naturale, artificiale, diretta, indiretta) bisogna servirsi, curare l’intensità della luce, anche combinando luce fredda e luce calda, in base alle caratteristiche delle stanze e alle esigenze di chi le abita.

