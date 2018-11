Aura Sicurezza: l'antifurto nebbiogeno per casa e azienda

Milano, 6 Novembre 2018 - L’antifurto nebbiogeno è uno dei più interessanti sistemi di sicurezza che si trovano attualmente sul mercato. Diffuso ormai da qualche anno, ma venuto alla ribalta solo ultimamente, il nebbiogeno rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo della sicurezza domestica così come in quella commerciale.

Grazie ad aziende specializzate come Aura Sicurezza, che combina la sicurezza della sua tecnologia avanzata ad un design curatissimo, questi antifurti si sono diffusi in maniera capillare sia nel comparto privato che tra le aziende.

Il Nebbiogeno Aura Sicurezza sta ormai diventando il punto di riferimento del settore, un brand ad altissimo Know how che fa parte di un grande gruppo italiano: mod security. Grazie all’esperienza maturata in oltre 30 anni di attività oggi è in grado di realizzare sistemi di sicurezza al nebbiogeno che permettono di rendere estremamente sicuri capannoni industriali, negozi, appartamenti e, più in generale, qualsiasi spazio chiuso. Ma come funziona l’antifurto nebbiogeno e quali sono le principali caratteristiche che stanno spingendo migliaia di persone ad optare per questo sistema di sicurezza?

Antifurto nebbiogeno cos'è e come funziona

La sicurezza di una casa, o di un ambiente di qualsiasi altro tipo, deve essere sempre una priorità. Per questo contro gli attacchi dei ladri, laddove ci sia la possibilità, vengono sempre utilizzati dei sistemi antifurto. Il progresso tecnologico del settore ha trovato espressione, a dir poco geniale ed efficace, attraverso la creazione dell'antifurto nebbiogeno. Cercheremo di spiegare di che tipo di antifurto si tratta, come funziona e con quali risorse economiche è possibile procurarsene uno.

Che cos'è

È un sistema di antifurto per abitazioni e locali di vario tipo. Un sistema particolarmente efficace, in quanto appena rileva la presenza di estranei nel locale nel quale è installato, procede subito con l'immissione nello stesso di una forte e fitta nebbia, in modo tale da destabilizzare e cogliere alla sprovvista il ladro. Tutto per spingerlo a cercare il prima possibile una via d'uscita e tutelando così la sicurezza dei beni e delle persone.

Come funziona l’antifurto nebbiogeno di Aura Sicurezza

La nebbia viene creata attraverso l'iniezione di un composto caratterizzato dalla presenza per la maggior parte di acqua, per una parte di glicole. L'iniezione avviene attraverso l'utilizzo di una caldaia ad alta temperatura. La caldaia in questione sarà di piccola, media o grande dimensione, a seconda della dimensione della stanza nella quale l'antifurto deve andare ad agire.

Le percentuali di acqua e glicole seguono delle regole precise per garantire una nebbia fitta ed efficace. Ma questo composto non è assolutamente nocivo. Il posto in cui può essere installato questo antifurto può essere veramente il più vario possibile, in quanto può essere installato sul soffitto ma anche in un armadio, purché ci sia una fessura che faccia passare la nebbia. Inoltre c'è la possibilità di effettuare un controllo in remoto di questo sistema di antifurto. Non c'è nemmeno da preoccuparsi se si verifica un blackout energetico in quanto c'è una batteria di emergenza al piombo che garantisce un'autonomia dell'antifurto per 90 minuti.

Va anche sottolineato l’aspetto “sicurezza”. Aura, infatti, abbina al design moderno ed elegante anche una grandissima attenzione per la salute delle persone. Non a caso il nebbiogeno Aura Sicurezza è certificato da enti autorevoli come IMQ, che attesta chela nebbia possa stare in contatto anche con cibi commestibili. Questa certificazione dimostra come il nebbiogeno Aura sia, oltre che sicuro, anche totalmente innocuo per la salute delle persone.

Quanto costa l’antifurto Nebbiogeno?

Per superfici di estensioni piccole o medie il costo parte dai 1200 euro, ovviamente per quanto riguarda un prodotto altamente professionale realizzato in Italia. Per spazi più grandi si varia da un minimo di 2000 euro fino a oltre 4000 euro.

Antifurto Nebbiogeno o allarme normale?

Che differenze ci sono rispetto a un sistema d’allarme tradizionale o un sistema di videosorveglianza? I nebbiogeni professionali (alcuni nebbiogeni meno evoluti non lo permettono) si integrano in qualunque sistema dell’arme esistente, rendendolo però estremamente più efficace. I sistemi tradizionali permettono solamente di essere avvisati di un furto in atto, o aiutano nelle indagini dopo che è già avvenuto. Il nebbiogeno invece agisce attivamente impedendo fisicamente che ladri possano agire.

Le agevolazioni fiscali

Le detrazioni fiscali previste per la sicurezza sono valide anche per gli antifurti. La disposizione, infatti, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2018. Si tratta di una detrazione d'imposta del 50% delle spese sostenute, fino a un massimo di 96.000 euro. Tra gli interventi che rientrano in questo bonus di carattere fiscale troviamo anche l'installazione di sistemi di antifurto. Ma vale non soltanto per l'installazione ma anche per le riparazioni di sistemi di antifurto già installati. L’erogazione avviene con una detrazione IRPEF in 10 rate uguali annuali. Ad esempio, ipotizziamo una spesa per un impianto di sicurezza nebbiogeno di 4000 euro. Sarà detraibile fiscalmente al 50%, quindi 2000 euro, che nell'anno 2019 consisterà in uno sconto di una parte di questi, in quanto 2000 andrà suddiviso in 10 quote, quindi 200 euro per anno.

È il caso di farci un pensierino, per la vostra sicurezza, quella della vostra famiglia e degli oggetti a cui siete più affezionati. Il sistema sembra veramente efficace ed abbordabile.

Per maggiori informazioni:

Sito Web: https://aurasicurezza.com

Dove acquistare l’antifurto nebbiogeno: https://aurasicurezza.com/dove-acquistare

Comunicato a cura di: Img Solutions srl