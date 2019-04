Progettare la cameretta in 3d con Fabbrica Camerette

Monza, 9 aprile 2019 - Fabbrica Camerette è una delle più longeve realtà dell'arredamento brianzolo, con oltre 70 anni di storia alle spalle e una peculiare specializzazione nelle camere per ragazzi. L'azienda di Veduggio con Colzano (Monza e Brianza) si è specializzata nell'ideare soluzioni salva spazio, come l'innovativo meccanismo di letto a castello scorrevole, prodotto anche in collaborazione con il gruppo Doimo (Doimo Cityline e Dielle). Aprendo due punti vendita al pubblico Fabbrica Camerette raggiunge oggi direttamente il cliente finale, mettendo a sua disposizione un servizio di progettazione 3D avanzato e competente.

Il punto di forza dell'azienda brianzola è proprio la capacità di trovare la soluzione ideale per ogni stanza e per ogni famiglia, con una grande varietà di proposte e una gamma stilistica varia ed accattivante, dal letto a castello all'armadio a ponte. Per mettere al lavoro gli arredatori di Fabbrica Camerette non serve neppure recarsi fisicamente nel negozio di arredo: basta inviare le misure tramite web, compilando un questionario che serve a spiegare agli architetti le proprie esigenze e i propri gusti.

Tramite un software di cad 3D viene così ricreata virtualmente la stanza del cliente e vengono formulate alcune ipotesi di arredo, studiando la miglior disposizione dei mobili possibile nell'ambiente e dando un'idea del risultato finale grazie alle viste tridimensionali.

A partire da questo sistema di progettazione moderno e orientato alla soddisfazione del cliente Fabbrica Camerette ha coinvolto altre realtà leader nel settore, realizzando il portale della cameretta Camerette x Bambini, uno spazio web unico nel suo genere, che raccoglie tutto il meglio dell'arredamento per ragazzi made in Italy.

Aderiscono al portale tutti i più importanti produttori di camerette italiani, ad esempio Tumidei, Moretti Compact, Doimo e Scandola Mobili. Alcune di queste azienda proprio in questi giorni sono impegnati con il Salone del mobile di Milano, la più importante vetrina nel settore dell'arredamento a livello internazionale.

Il portale Camerette X Bambini ha raccolto il catalogo di camerette più completo del web, presentando in un'unica gallery fotografica oltre 700 idee su come arredare la stanza dei più piccoli, una sorta di antologia del design per bambini italiano. La gamma spazia dal semplice letto singolo a innovative composizioni a soppalco, passando da compatte camerette a ponte fino ad arrivare a sorprendenti letti a scomparsa trasformabili.

Per orientarsi tra tutte queste possibilità i genitori in cerca di un arredo per i propri figli possono usufruire della consulenza gratuita di arredatori specializzati, proprio grazie al sistema del progetto 3D ideato da Fabbrica Camerette. Oltre ai due showroom in Lombardia di Fabbrica Camerette fanno parte del progetto altri negozi specializzati, per cui il portale della cameretta copre tutta Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Firenze.

L'importanza della progettazione 3D e di nuove tecnologie applicate all'arredamento possiamo scoprirla curiosando tra gli stand del salone del mobile di Milano 2019, in fiera molte aziende propongono visori tridimensionali o grandi monitor e cominciano a sviluppare sistemi di personalizzazione basati su realtà virtuali. Nella cameretta ritroviamo una tecnologia simile nello stand della Dielle, che non a caso porta la firma del designer Giambattista Ciceri, uno dei titolari di Fabbrica Camerette.

Per info e dettagli:

Fabbrica Camerette di Ciceri e Cereda sas si trova Veduggio (MB) in via Volta 9 (sede storica della produzione) e a Cernusco sul Naviglio, con un secondo centro camerette in strada Padana 28, a due passi da Milano.



Per contatti: 0362 998751 oppure online@camerette.net

Sito aziendale: https://www.camerette.net/

Sito e-commerce: https://www.camerettexbambini.it/