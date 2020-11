Come arredare un soggiorno piccolo: i prodotti salvaspazio LG Lesmo

Milano,12 Novembre 2020 - Arredare non è un'impresa semplice, che si tratti della prima volta o del restyling di un ambiente da rinnovare. I principi da tenere a mente sono pochi ma validi: coerenza di stile, qualità dell'arredo e funzionalità. C'è un altro elemento da tenere in considerazione però, cioè le tendenze immobiliari ed estetiche.

Il trend che ha iniziato a prendere piede negli ultimi decenni del secolo scorso, e che oggigiorno ancora galoppa, impone case dalle metrature contenute e dotate di un'unica, ampia zona living.

In un contesto simile, che lascia molte possibilità se si è dotati di ingegno e creatività, un elemento d'arredo trasformabile ben posizionato può essere un'ottima risorsa da sfruttare. Un mobile che si trasforma e che insieme a sé muta anche la stanza, un prodotto che cambia un salotto in una sala da pranzo.

Un'azienda che ha fatto dell'arredo trasformabile la propria specialità è LG Lesmo. Realtà lombarda che opera nel settore da più di 30 anni, LG Lesmo è nata creando e progettando articoli su misura, prima di intuire il potere rivoluzionario dell'arredo trasformabile.

Qualità e dinamismo, come l'arredo trasformabile cambia la tua casa

I prodotti LG Lesmo sono realizzati solo con vero legno e tutto il processo di produzione è svolto con tecniche artigianali, supervisionato manualmente. Però non è questa la loro peculiarità principale. Ciò che rende interessanti i prototipi di LG Lesmo è la loro capacità di cambiare totalmente aspetto ad una stanza.

I tavoli consolle allungabili per esempio sembrano delle semplici consolle, dall'estetica moderna o classica a seconda del modello che si sceglie, solide e ideali per arricchire un lato inutilizzato di un salotto. Ma, a partire da 35 cm di profondità, con una minima trazione si possono allungare fino ad ospitare 20 persone.

Una simile capacità di trasformazione permette di ripensare completamente una stanza: se un salotto tradizionalmente è un luogo intimo e spesso privato, sfruttando tutto il potenziale dei tavoli consolle o dei tavoli estensibili può diventare la stanza più calorosa della casa, in grado di accogliere amici e parenti.

Il tavolo trasformabile è un altro dei prodotti LG Lesmo ricco di risorse, come gli altri articoli completamente Made in Italy e personalizzabile al 100% nelle finiture. La sua peculiarità? Oltre ad essere il prototipo primogenito (classe 1988, reinventatosi negli anni) è il vero e proprio simbolo di cosa significhi arredo trasformabile per questa azienda: un raffinato tavolino da salotto, che si alza fino a diventare un tavolo da pranzo e si allunga per ospitare anche 16 persone. 3 configurazioni principali e tantissime configurazioni intermedie.

Non solo tavoli e tavolini però. La creatività dei progettisti e dei designer di LG Lesmo si è spinta oltre, estendendo il concept di arredo trasformabile anche ad altri prodotti: le sedie pieghevoli LG Lesmo, che hanno una portata di 120 kg, uno schienale reclinabile ergonomico e si chiudono in uno spazio di 4,5 cm sono solo l'ultimo dei prodotti innovativi che puntano a rivoluzionare l'idea di living.

