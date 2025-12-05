Attenzione a non cadere nell’Upside Down: truffe ai fan di Stranger Things

Con l’inizio della tanto attesa stagione finale di Stranger Things, gli esperti di sicurezza informatica di Kaspersky avvertono i fan di una serie di truffe volte a sfruttare il loro entusiasmo. I truffatori offrono il download dei nuovi episodi o fingono di poter fornire l’accesso gratuito allo streaming, indurre gli utenti a visitare siti web che possono raccogliere informazioni personali, dettagli finanziari e credenziali di accesso. Questo può comportare furti di identità e addebiti non autorizzati.

Queste truffe iniziano solitamente con offerte allettanti che promettono l’accesso gratuito o anticipato alla serie. Le vittime che aprono i link possono essere immediatamente reindirizzate a una pagina dannosa o invitate a “registrarsi per ottenere un account gratuito”, che richiede dati sensibili come nome, data di nascita, numero di telefono e informazioni sulla carta di credito. Gli utenti possono ritrovarsi senza alcun contenuto o con un addebito che non avrebbero mai voluto pagare.

Per rendere ancora più ingegnoso il loro inganno, i truffatori hanno introdotto una tattica speciale che richiede agli utenti di “verificare di essere umani” prima di concedere l’accesso allo streaming. Questo passaggio spesso imita i legittimi test CAPTCHA, ma in realtà è un meccanismo di phishing. La finta richiesta di verifica può chiedere agli utenti di inserire il login e la password di altri account (ad esempio, il loro account di posta elettronica) o di creare un nuovo account e inserire i dati della loro carta di credito per attivare la prova gratuita, fingendo che sia necessario per prevenire i bot. Una volta inserite le credenziali, gli aggressori le acquisiscono direttamente, consentendo l’accesso non autorizzato agli account reali o ai fondi della vittima.

“Il nostro monitoraggio mostra che i truffatori stanno intensificando le loro tattiche in occasione di grandi eventi come le nuove stagioni di serie TV popolari, combinando esche familiari con altri trucchi. Questi siti di “streaming” spesso sembrano identici alle piattaforme affidabili, ma l’obiettivo resta lo stesso: sfruttare la passione degli utenti per trarne profitto. Consigliamo vivamente di affidarsi a fonti ufficiali e di esaminare attentamente qualsiasi richiesta inaspettata, poiché la sicurezza è più importate dell’intrattenimento gratuito", ha affermato Olga Altukhova, Security Expert di Kaspersky.

Per proteggersi da questo tipo di minacce, Kaspersky consiglia di:

Fare attenzione alle date ufficiali di uscita dei film nelle sale cinematografiche, sui servizi di streaming, in TV, su DVD o altre fonti. Verificare l’autenticità dei siti web prima di inserire dati personali e utilizzare solo pagine web ufficiali per guardare o scaricare film. Controllare attentamente i formati degli URL e l’ortografia dei nomi delle aziende. Usare una soluzione di sicurezza affidabile come Kaspersky Premium, che identifica gli allegati dannosi e blocca i siti di phishing. Evitare i link che promettono la visione anticipata dei contenuti e, in caso di dubbi sull’autenticità, verificare con il fornitore.

