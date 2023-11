Ionà Motori, con la vendita di moto e accessori BMW Motorrad Ionà abbraccia un nuovo settore espandendo l’offerta qualitativa alla clientela

La storica concessionaria automotive di marchi prestigiosi si allarga alla fetta di mercato appassionata alle due ruote

Reggio Calabria, 2 novembre 2023. Una novità fin da subito apprezzata dalla storica clientela di Ionà Motori, un’espansione degli obiettivi di mercato sempre attenta alla massima qualità: il gruppo calabrese guidato dall’Amministratore Delegato Emanuele Ionà punta sulle due ruote per allargare l’offerta al pubblico di appassionati, legandosi con il prestigio di BMW Motorrad, la divisone moto della casa automobilistica tedesca. “Una scommessa vincente già ricca di soddisfazioni, che grazie alla garanzia del marchio BMW e alla solidità del nostro network consente al pubblico del sud Italia di rivolgersi a una struttura capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato”, commenta Ionà. Come spiegato dall’Amministratore Delegato, la novità ha permesso l’arrivo di un nuovo pubblico, diverso da quello amante delle quattro ruote, ma sempre attento e puntuale nella ricerca del miglior prototipo. Un filone che negli ultimi mesi si è inesorabilmente sviluppato, tanto da diventare una voce di straordinaria importanza per Ionà Motori. “L’area business moto è oramai strategica per il nostro gruppo — ricorda l’Amministratore Delegato — e ci ha permesso di regalare nuove emozioni alla nostra clientela, offrendo loro, inoltre, gli accessori fondamentali per un’esperienza sulle due ruote in tutta sicurezza”. Ancora un traguardo da festeggiare per Ionà Motori, storica concessionaria calabrese punto di riferimento per i brand automobilistici più noti. Parliamo di Audi, Seat, Cupra, BMW, Mini e BMW MOTORRAD, che in Calabria hanno affidato a Ionà Motori tutti i servizi per la vendita e l’assistenza. Una logica che vede le case automobilistiche puntare sulle strutture capaci di essere capillarmente presenti sul territorio e di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, sempre più attenta e a conoscenza delle caratteristiche di auto e moto. “Siamo una sentinella di fondamentale importanza per comprendere gusti dei consumatori e cambiamenti del mercato”, evidenza Ionà. “Ma è la forza dei collaboratori del gruppo a rendere Ionà Motori protagonista del settore automotive in Calabria: attenzione ai rapporti umani, conoscenza approfondita della materia e cura dei dettagli fanno sì che il pubblico che si rivolge alle nostre concessionarie, diversificate per marchi e presenti nell’ampia area regionale, possa ritenersi felice e appagato nell’averci dato fiducia”. Tra le altre novità, l’apertura a Cosenza di un temporary store BMW, Mini e BMW Motorrad, A Lamezia Terme un temporary store Mini: il primo nel 2024 diventerà concessionaria, espandendo ulteriormente la capillarità di Ionà Motori sul territorio calabrese.Ionà_Motori-Emanuele_Ionà

Sito web https://www.ionamotori.com/