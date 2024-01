AXA Italia: ai nastri di partenza l’Executive Program “AXA Agenti del Futuro” in partnership con l’Università Cattolica per formare i futuri agenti della rete AXA

- In partnership con Cetif-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, al via un percorso innovativo di formazione per gli agenti assicurativi del futuro, in un mix tra presenza in aula e webinar online, con focus sulle nuove competenze e strategie da mettere in campo in uno scenario di continua evoluzione.

- Primi protagonisti, oltre 40 talenti già operanti nelle agenzie di tutta Italia potenzialmente destinati ad assumere il ruolo di agente o nel ruolo da pochi anni.

- Ancora una volta il Gruppo assicurativo AXA Italia sceglie di mettere gli agenti al centro della propria strategia con importanti investimenti, anche in percorsi formativi, per supportare la crescita di una nuova generazione di leader di agenzia, in grado di guidare le squadre di professionisti, e rispondere sempre al meglio ai nuovi bisogni emergenti di famiglie e aziende.

Milano, 25 gennaio 2024. Il Gruppo assicurativo AXA Italia annuncia l’avvio dell’Executive Program, “AXA Agenti del Futuro”, un percorso formativo di eccellenza dedicato ai giovani talenti di agenzia, per sviluppare, in un contesto di evoluzione e innovazione continua del settore, le competenze necessarie ai potenziali agenti del futuro operanti nelle agenzie prossime al passaggio generazionale.

In partnership con Cetif-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la formazione prevede lezioni in aula fisica, intervallate da momenti in aula virtuale, per un totale di 15 giorni nell’arco di 5 mesi.

Primi protagonisti, 40 candidati provenienti dalle agenzie di tutta Italia che, alla fine del percorso, potranno sperimentare le competenze acquisite sviluppando un project work.

Al cuore del programma, moduli formativi pensati per fornire gli strumenti e le competenze necessarie per una gestione efficace dell’agenzia e per affrontare da protagonisti le sfide di un settore in grande evoluzione.

Tra i contenuti: un focus sullo scenario attuale e sui macro-trend di mercato, il contesto normativo di riferimento e le sue evoluzioni, la strategia di agenzia e il business plan, ma anche la trasformazione digitale attraverso l’integrazione dei canali, insieme allo sviluppo delle competenze su temi come la leadership, i modelli di governance, il decision making, il change management e un focus sulla relazione con il cliente.

Il nuovo Executive Program arricchisce ulteriormente l’ampio e articolato progetto di formazione per le reti distributive ideato da AXA Italia, che da sempre punta su percorsi di eccellenza strutturati e specialistici – con il supporto di partners qualificati e delle migliori Università italiane – per accompagnarne la crescita delle competenze tecniche, manageriali e digitali.

“Università Agenti AXA” prevede percorsi di sviluppo per tutte le diverse figure operanti in agenzia, tra i quali programmi dedicati ai modelli di specializzazione dei Welfare Advisors e dei Business Advisors, percorsi mirati a sviluppare i business strategici ad elevato contenuto consulenziale, come il Salute, le Commercial Lines, l’Employee Benefits, e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità (ESG), attraverso percorsi formativi specifici sui temi legati al ruolo che gli operatori assicurativi possono esercitare nella tutela dell’ambiente.

Il tutto nella consapevolezza della centralità del ruolo dell’agente nella strategia di AXA Italia, in un mercato che da tempo sta attraversando estesi cambiamenti che necessitano di essere affrontati con competenze evolute e moderne.

“L’Executive Program “AXA Agenti del Futuro” rappresenta una tappa fondamentale di un percorso per rendere gli agenti AXA attori chiave del cambiamento in atto nel nostro settore – ha commentato Salvatore Cavallaro, Responsabile Distribution & Sales del Gruppo assicurativo AXA Italia. In un contesto che richiede competenze evolute e moderne, mettiamo a disposizione importanti investimenti in percorsi formativi distintivi e di valore, in partnership con il meglio del panorama universitario italiano, per continuare a far evolvere le competenze manageriali, tecniche, commerciali, e di leadership dei nostri agenti, guardando con attenzione ai giovani talenti di Agenzia, i futuri protagonisti della trasformazione”.

“Negli anni Cetif - Università Cattolica del Sacro Cuore ha sempre certificato lo sviluppo delle competenze dei professionisti del settore assicurativo – ha commentato Federico Rajola, Direttore di Cetif e Docente UCSC. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la formazione di una nuova generazione di agenti. In un mondo in costante evoluzione, dove i rischi emergenti e le aspettative dei clienti si trasformano rapidamente, è essenziale che i giovani talenti di agenzia siano dotati non solo di solide competenze tecniche, ma anche di una profonda comprensione delle dinamiche del mercato e delle esigenze dei clienti. La formazione continua è la chiave per garantire che gli agenti possano interpretare al meglio il proprio ruolo, offrendo soluzioni innovative e personalizzate e contribuendo così alla fiducia e alla soddisfazione del cliente”.

