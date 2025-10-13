BingX e John Terry uniscono le forze per condividere il manuale della grandezza al TOKEN2049 di Singapore

PANAMA CITY, 13 ottobre 2025/PRNewswire/ -- BingX, uno dei principali exchange di criptovalute e Web3 AI company, ha concluso una presenza storica al TOKEN2049 Singapore, il più grande evento crypto al mondo, dove ha partecipato come Title Sponsor. Nell'arco di due giorni, BingX ha dimostrato il suo ruolo di leader nella convergenza tra intelligenza artificiale e blockchain, rafforzando al contempo la sua posizione nel settore attraverso partnership, keynote e coinvolgimento della community.

Il momento di spicco della partecipazione di BingX è stata la presenza della leggenda del Chelsea Football Club, John Terry, che ha preso parte all'evento come parte della partnership in corso con BingX. Quest'anno, la collaborazione tra BingX e il Chelsea FC, incentrata sul tema comune "Trained on Greatness", ha visto Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, unirsi a Terry per una sessione esclusiva, condividendo spunti su leadership, lavoro di squadra e costruzione della fiducia; qualità che trovano riscontro sia nel calcio che nella finanza. Durante la sessione, Lin e Terry hanno sottolineato l'intersezione di questi due ambiti:

Parlando dell'importanza della leadership durante la sessione, Terry ha commentato:

"La leadership non consiste solo nel dare ordini, ma anche nell'ascoltare. Alcuni dei giocatori più giovani che ho capitanato hanno portato nuove prospettive che ci hanno reso più forti. Le squadre migliori rispettano ogni voce, indipendentemente dall'età o dall'esperienza. La vera leadership consiste nel sapere quando parlare, quando fare un passo indietro e quando lasciare che gli altri guidino, perché una squadra prospera quando ogni individuo si sente apprezzato e ascoltato."

Nella sua seconda apparizione, Lin ha tenuto il discorso principale Borderless Money and Intelligence: The Next Wave of Crypto x Al, dove ha esplorato come blockchain e Al si completino a vicenda, sottolineando come la decentralizzazione ridistribuisca la fiducia attraverso il consenso blockchain, mentre l'Al offre trasparenza e intelligenza trasformando enormi dati on-chain in informazioni fruibili. Ha sottolineato che la qualità dei dati è il vero vantaggio competitivo e che l'Al ora agisce come co-creatore, democratizzando strumenti avanzati e adattandosi agli utenti, indicando un futuro in cui gli exchange si evolvono in sistemi personalizzati e di apprendimento costruiti attorno alle esigenze dei loro utenti.

"Dal nostro portfolio di prodotti BingX Al in continua espansione ai nostri partner nel settore e oltre, BingX sta costruendo ponti tra cultura, tecnologia e comunità. Il nostro obiettivo non è solo quello di seguire le tendenze, ma di essere leader con prodotti e partnership significativi che diano opportunità agli utenti in tutto il mondo", ha affermato Lin.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

