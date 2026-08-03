Camper usati, mercato in crescita del 6%: aumentano i passaggi di proprietà in Italia

Nel 2025 sono stati acquistati più di 44 mila camper tra nuovi e usati. Le immatricolazioni sono cresciute del 10,56%, mentre il mercato dei mezzi di seconda mano ha registrato un incremento del 6,05%

Nel 2025 il mercato italiano dei camper ha registrato più di 44 mila acquisti tra veicoli nuovi e usati. Nello stesso periodo, i passaggi di proprietà dei camper di seconda mano sono aumentati del 6,05% rispetto al 2024.

Quei i dati che emergono dall’analisi diffusa da APC, Associazione Produttori Caravan e Camper. Parallelamente alla crescita dell’usato, le nuove immatricolazioni hanno segnato un incremento del 10,56%.

Il confronto tra le nuove immatricolazioni e il volume complessivo degli acquisti mostra quanto i mezzi già circolanti incidano sul settore.

«Negli ultimi anni abbiamo osservato una crescita costante della domanda di camper usati», spiega Enrico Rabboni, fondatore di Meteor Viaggi, azienda che vende camper usati. «Il noleggio ci porta a rinnovare ogni anno la flotta con nuovi modelli e a mettere in vendita parte dei mezzi già utilizzati. Quando un camper è stato seguito con controlli regolari, manutenzione documentata e una cura costante, trova più facilmente spazio in un mercato sempre più attento alle condizioni reali dei veicoli».

L’aumento dei passaggi di proprietà fotografa un comparto vivace, nel quale convivono veicoli molto diversi per dimensioni, età, configurazione e fascia di prezzo. Dai van compatti ai mansardati destinati alle famiglie, fino ai semintegrali e ai motorhome, l’offerta consente agli acquirenti di individuare soluzioni adatte a esigenze di viaggio differenti.

Il mercato di seconda mano permette inoltre di trovare mezzi già accessoriati oppure configurazioni non più disponibili nelle gamme recenti. Per chi si avvicina al turismo itinerante, questa varietà può ampliare sensibilmente le possibilità di scelta rispetto al solo mercato del nuovo.

Una maggiore offerta comporta però anche una valutazione più complessa. Due camper dello stesso anno e con un chilometraggio simile possono trovarsi in condizioni molto diverse, a seconda dell’utilizzo precedente, della manutenzione eseguita e del modo in cui sono stati conservati.

La verifica di un camper usato non riguarda infatti soltanto la parte meccanica. Al motore, alla trasmissione, al chilometraggio e agli interventi di manutenzione si aggiunge la cellula abitativa, con impianti, sigillature, arredi, aperture e dotazioni di bordo.

Per questo la documentazione disponibile, la storia degli interventi e il controllo delle condizioni reali del mezzo incidono sul suo valore e sui possibili costi successivi all’acquisto. Un veicolo apparentemente conveniente può richiedere interventi importanti, mentre un camper più datato ma correttamente mantenuto può conservare caratteristiche e funzionalità adeguate alle esigenze del nuovo proprietario.

Affidarsi ad un rivenditore qualificato, può semplificare il processo e offrire garanzie non sempre facili da ottenere in caso di acquisto da privati.

Informazioni

Meteor Viaggi Camper opera a Rimini dal 1980 nel noleggio e nella vendita di camper. Dispone di una flotta di oltre 60 veicoli, rinnovata ogni anno, e propone anche camper usati semestrali controllati e garantiti.

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