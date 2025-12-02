Cango Inc. comunica i risultati finanziari non verificati del terzo trimestre 2025

DALLAS, 2 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 1° dicembre, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società") ha annunciato i suoi risultati finanziari non verificati per il terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre 2025.

Dati finanziari e operativi salienti del terzo trimestre 2025

Paul Yu, Amministratore delegato di Cango, ha dichiarato: "Questo trimestre segna una pietra miliare significativa. È passato un anno dalla nostra trasformazione strategica in un miner di bitcoin. Nel terzo trimestre ci siamo concentrati sulle nostre operazioni chiave di mining, rafforzando ulteriormente la posizione di Cango come miner di bitcoin su larga scala e operativamente disciplinato. Nello specifico, abbiamo effettuato operazioni di mining per 1.930,8 BTC, con una media di 21,0 BTC al giorno. Mentre consolidavamo il nostro core business, abbiamo anche delineato la nostra strategia a lungo termine: costruire una rete di elaborazione AI globale e distribuita, alimentata da energia verde, con il mining di bitcoin come rampa di accesso pratica per raggiungere le nostre ambizioni in ambito energetico e informatico. Nel breve termine, continueremo a monitorare attentamente le dinamiche del mercato, a gestire la nostra produzione distribuita e a esplorare modelli di partnership per mitigare i rischi di mercato e migliorare la stabilità operativa".

Link all'articolo completo: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Contatto per le relazioni con gli investitoriJuliet Ye, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.Email: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.