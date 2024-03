Champions League–Napoli: assalto al Barcellona per i quarti Osimhen ancora a segno a 2,75 su Sisal.it

Roma, 11 marzo 2024 –Battere una delle grandi d’Europa, nonostante le difficoltà che sta affrontando in questa stagione, per essere ancora tra le migliori otto. Il Napoli vola in Spagna per sfidare il Barcellona con in palio un posto nei quarti di Champions League. I partenopei provano ad infrangere un tabù visto che, nei 5 precedenti con i blaugrana compresa la gara di andata terminata in pareggio, non hanno mai vinto. Impresa non semplice, per gli esperti Sisal, che vedono il Barcellona vincente a 1,85 rispetto al 4,00 del Barcellona mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La gara che si allunga ai supplementari è data a 3,70 mentre una soluzione ai rigori è offerta a 7,25. Bilancia che pesa a favore dei catalani anche per il passaggio turno, 1,44 contro il 2,75 dei Campioni d’Italia. Il Goal, sempre uscito nei 5 confronti diretti, appare probabile come testimonia la quota di 1,60 e, in questa girandola di reti, non è escluso un Ribaltone, offerto a 6,50. Un risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 per il Barcellona mentre lo stesso punteggio, ma in favore del Napoli, pagherebbe 14 volte la posta. La sfida tra le formazioni di Xavi e Calzona mette di fronte due dei migliori bomber d’Europa, Robert Lewandowski e Victor Osimhen, peraltro entrambi a segno al Maradona. L’attaccante polacco primo marcatore, come tre settimane fa, è in quota a 4,60 con la rete del numero 9 azzurro che si gioca a 2,75. Joao Felix proverà a supportare Lewandowski, un gol del portoghese è offerto a 3,50, mentre un gol o un assist di Khvicha Kvaratskhelia, tornato ai livelli di 12 mesi fa, è dato a 2,45.

Sempre domani sera, ma all’Emirates, va in scena il ritorno tra Arsenal e Porto. I Gunners, nonostante debbano ribaltare lo 0-1 dell’andata, sono favoritissimi per gli esperti Sisal a 1,22 contro il 14 dei Dragoes mentre il pareggio si gioca a 6,50. L’ipotesi supplementari si gioca a 4,10 mentre i calci di rigore sono dati a 9,50. Forbice molto ampia anche per il passaggio turno con l’Arsenal ai quarti a 1,33 rispetto al 3,25 del Porto. Arteta e Sergio Conçeiçao utilizzeranno tutti gli uomini a disposizione tanto che un gol dalla panchina è dato a 2,00. Non è da escludere, in match così importante, la consultazione del VAR, in quota a 3,00. Tantissimi i protagonisti attesi: dal capitano dei Gunners, Odegaard, gol e assist a 8,50, fino al match winner dell’andata, Wenderson Galeano, la cui marcatura pagherebbe 6 volte la posta.

