CHiQ nominata tra le “2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10” al CES

LAS VEGAS, STATI UNITI - Media OutReach Newswire - 12 gennaio 2026 - Il 7 gennaio, data locale, CHiQ è stata premiata con l'award "2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10" al CES 2026 a Las Vegas. L'award sottolinea come CHiQ stia compiendo grandi passi nel campo dell'innovazione di elettrodomestici smart e nel miglioramento dell'esperienza degli utenti. Il CES, una delle maggiori e più influenti mostre tecnologiche, riunisce aziende leader nel campo della tecnologia ed esperti del settore di tutto il mondo. L'award valuta i marchi in base a criteri quali innovazione tecnologica, esperienza dei prodotti, scalabilità commerciale e impatto nel settore, migliorando così la comprensione delle tendenze nei mercati globali di smart home ed elettronica di consumo. Il riconoscimento riflette il costante sviluppo di CHiQ nel campo dell'innovazione degli elettrodomestici smart e la sua crescente presenza sulla scena tecnologica globale. Con un impegno a lungo termine per i principali tipi di elettrodomestici, CHiQ realizza continuamente nuove soluzioni intelligenti nelle categorie principali (che comprendono televisori, frigoriferi, condizionatori e lavatrici) integrando tecnologia IA, connettività

intelligente e design antropocentrico. James Wu, Direttore Generale di Changhong International Brand Communication Center, ha sottolineato: "La conquista di un posto tra le '2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10' evidenzia il costante sviluppo di CHiQ nel campo dell'innovazione degli elettrodomestici smart. Continueremo la nostra evoluzione su questa base e svilupperemo prodotti e servizi incentrati sugli utenti e in grado di migliorare l'esperienza di uso quotidiano degli elettrodomestici." Al CES 2026, CHiQ ha presentato un'intera linea di elettrodomestici basati sull'IA, compresi televisori, condizionatori, frigoriferi e lavatrici. Grazie alla sensoristica intelligente, all'interazione naturale e a un coordinamento a scenari multipli, gli elettrodomestici IA di CHiQ migliorano comodità e comfort nella vita di tutti i giorni. La presentazione riflette la visione olistica che il marchio ha della smart home e la sua comprensione profonda e sistematica delle esigenze degli utenti, risvegliando quindi forte interesse da parte dei visitatori internazionali e dei professionisti del settore. Sulla scorta di innovazioni basate sull'IA, CHiQ continua a sviluppare un ecosistema di smart-living globale. I suoi prodotti e servizi abbracciano ora i principali mercati in Europa, Australia, Sud-est asiatico e America Latina, con il sostegno di una solida rete di canali globali e di una crescente base di utenti. Il marchio continua a consolidare il suo impegno per i clienti di tutto il mondo con una strategia online e offline coordinata. Guardando al futuro, CHiQ punta ad accelerare la propria espansione globale, entrando in contatto con più utenti grazie a prodotti giovani e intelligenti accompagnati da esperienze migliorate. Con offerte di alta qualità e servizi affidabili, CHiQ mira a esplorare insieme a consumatori di tutto il mondo le possibilità illimitate di una vita smart.

