circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

CHiQ nominata tra le “2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10” al CES

CHiQ nominata tra le “2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10” al CES
12 gennaio 2026 | 09.44
LETTURA: 2 minuti

LAS VEGAS, STATI UNITI - Media OutReach Newswire - 12 gennaio 2026 - Il 7 gennaio, data locale, CHiQ è stata premiata con l'award "2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10" al CES 2026 a Las Vegas. L'award sottolinea come CHiQ stia compiendo grandi passi nel campo dell'innovazione di elettrodomestici smart e nel miglioramento dell'esperienza degli utenti. Il CES, una delle maggiori e più influenti mostre tecnologiche, riunisce aziende leader nel campo della tecnologia ed esperti del settore di tutto il mondo. L'award valuta i marchi in base a criteri quali innovazione tecnologica, esperienza dei prodotti, scalabilità commerciale e impatto nel settore, migliorando così la comprensione delle tendenze nei mercati globali di smart home ed elettronica di consumo. Il riconoscimento riflette il costante sviluppo di CHiQ nel campo dell'innovazione degli elettrodomestici smart e la sua crescente presenza sulla scena tecnologica globale. Con un impegno a lungo termine per i principali tipi di elettrodomestici, CHiQ realizza continuamente nuove soluzioni intelligenti nelle categorie principali (che comprendono televisori, frigoriferi, condizionatori e lavatrici) integrando tecnologia IA, connettività

intelligente e design antropocentrico. James Wu, Direttore Generale di Changhong International Brand Communication Center, ha sottolineato: "La conquista di un posto tra le '2025-2026 Global Smart Home Brands Top 10' evidenzia il costante sviluppo di CHiQ nel campo dell'innovazione degli elettrodomestici smart. Continueremo la nostra evoluzione su questa base e svilupperemo prodotti e servizi incentrati sugli utenti e in grado di migliorare l'esperienza di uso quotidiano degli elettrodomestici." Al CES 2026, CHiQ ha presentato un'intera linea di elettrodomestici basati sull'IA, compresi televisori, condizionatori, frigoriferi e lavatrici. Grazie alla sensoristica intelligente, all'interazione naturale e a un coordinamento a scenari multipli, gli elettrodomestici IA di CHiQ migliorano comodità e comfort nella vita di tutti i giorni. La presentazione riflette la visione olistica che il marchio ha della smart home e la sua comprensione profonda e sistematica delle esigenze degli utenti, risvegliando quindi forte interesse da parte dei visitatori internazionali e dei professionisti del settore. Sulla scorta di innovazioni basate sull'IA, CHiQ continua a sviluppare un ecosistema di smart-living globale. I suoi prodotti e servizi abbracciano ora i principali mercati in Europa, Australia, Sud-est asiatico e America Latina, con il sostegno di una solida rete di canali globali e di una crescente base di utenti. Il marchio continua a consolidare il suo impegno per i clienti di tutto il mondo con una strategia online e offline coordinata. Guardando al futuro, CHiQ punta ad accelerare la propria espansione globale, entrando in contatto con più utenti grazie a prodotti giovani e intelligenti accompagnati da esperienze migliorate. Con offerte di alta qualità e servizi affidabili, CHiQ mira a esplorare insieme a consumatori di tutto il mondo le possibilità illimitate di una vita smart.

Contatti:
Immediapress
Media contact:
Yatim Zhong
Digital Media Operation
CHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING(HK) LIMITED
yatian.zhong@changhong.com
Tel:（852）31549741

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Smart Home Elettrodomestici Innovazione IA CES 2026
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza