Cosa vedere negli Stati Uniti in 15 giorni

Milano, 22 Gennaio 2024. Pianificare un viaggio negli Stati Uniti non è che sia una passeggiata, poiché i fattori da considerare sono diversi. Quali città visitare? Qual è il posto migliore dove alloggiare? Quali attività si possono fare? Quanti giorni rimanere in ogni luogo?

Queste domande e molte altre ti vengono in mente e ti lasciano sopraffatto, arrivando a pensare che sarebbe meglio arrendersi e rinviare la vacanza tanto desiderata.

Se è la prima volta che visiti gli Stati Uniti, è normale che questi pensieri balenino nella tua testa.

Online troverai tantissimi consigli da parte di numerosi viaggiatori da tutto il mondo. Puoi fare affidamento sulle loro esperienze di viaggio negli Stati Uniti e pianificare le tue vacanze in base alle informazioni che trovi.

Se invece vuoi goderti il viaggio senza preoccupazioni, affidarti ad agenzie come Versis America che organizzano tour negli Stati Uniti per tutte le tasche.

Per darti un’anteprima, abbiamo deciso di scrivere questo articolo dove troverai alcuni consigli per un viaggio di 15 giorni.

Tour negli Stati Uniti di 15 giorni: New York (giorni 1-4)

New York non necessita di presentazioni. È una delle città più visitate al mondo, quindi perché non iniziare da qui il tuo tour negli Stati Uniti di 15 giorni?

Parlare di New York City significa pensare a molte cose, come il famoso Central Park, l'incredibile settimana della moda, l'iconica Statua della Libertà e alcune altre cose che caratterizzano questo bellissimo posto.

Iniziamo questa prima parte del viaggio visitando uno dei parchi più conosciuti al mondo: Central Park. Ci sono tanti alberi e aria fresca, che rendono questo parco il luogo ideale per fare una passeggiata o un picnic o andare mentre ti godi le splendide viste di questo parco.

Subito dopo Central Park c’è l’Empire State da visitare, visto che è uno dei luoghi più iconici della città. Questo enorme edificio è un crocevia di turisti in ogni mese dell’anno. Ha 102 piani ed è il 28 ° edificio più alto del mondo.

Non può mancare al tuo tour di New York la visita al ponte di Brooklyn (che collega Brooklyn e Manhattan) e alla Statua della Libertà. Soprattutto quest’ultima è da non perdere. Sono più di 4 milioni i turisti che la visitano ogni anno, ma solo 240 persone possono salire sulla corona ogni giorno.

Las Vegas (Giorni 5-8)

Soltanto nel corso del 2018, Las Vegas ha accolto più di 42 milioni di persone. Sebbene questa città sia prevalentemente associata ai casinò e al gioco d'azzardo, le cose da fare e più posti da visitare non mancano.

The Venetian Resort, ad esempio, ricorda molto i veri giri in gondola nella nostra Venezia, quindi ti consigliamo di includerli nel tuo tour negli Stati Uniti. Poi ci sono le Fontane del Bellagio, che si trovano nel famosissimo Bellagio Hotel, e sono una delle attrazioni più visitate di Las Vegas.

Queste fontane sono il risultato di una bellissima combinazione di acqua, luci e musica. Più di 30 canzoni diverse accompagnano questa incredibile performance audiovisiva.

Los Angeles (Giorni 9-12)

Conosciuta come LA, Los Angeles è una delle città della California e la seconda più popolosa degli Stati Uniti. Essendo una città culturale, commerciale e finanziaria, offre molti luoghi interessanti da visitare e numerose attività da praticare.

Puoi iniziare il tuo tour dalla Hollywood Walk of Fame, una delle attrazioni turistiche più emblematiche di Los Angeles, dove attualmente ci sono più di 2600 stelle che hanno lasciato la loro impronta e firma.

Beverly Hills potrebbe essere la tua seconda tappa. Il quartiere delle star di Hollywood ha grandi palazzi e villaggi spettacolari dove risiedono molte di loro. Non è strano imbattersi in più di un volto noto del grande schermo se passeggi.

Infine, Santa Monica, dove svago, spiaggia e sole non mancano. Troverai un parco divertimenti, un bellissimo molo in legno, una passeggiata per tutta la spiaggia e un'altra piena di negozi di abbigliamento.

San Francisco (Giorni 13-15)

Il tuo tour negli Stati Uniti potrebbe concludersi a San Francisco. Il Golden Gate Park e il Golden Gate Bridge sono due tappe da non saltare. Il primo è un parco che ha un'estensione di 5 chilometri di lunghezza e 1 chilometro di larghezza, quindi molto più grande del Central Park di New York.

Il secondo è uno dei ponti sospesi più lunghi e più alti al mondo (2,7 chilometri di lunghezza e 227 metri di altezza). È il simbolo più rappresentativo della città di San Francisco. Prima della sua costruzione, l'unico modo per attraversare la baia di San Francisco era il traghetto.

Per maggiori informazioni

Versis America rappresenta attualmente uno dei principali tour operator italiani specializzati in viaggi e tour negli Stati Uniti. La sua offerta comprende anche destinazioni come il Messico e l'area caraibica, sia come estensione naturale di un viaggio negli USA, sia come soluzione di viaggio fine a sé stessa.

Telefono: +39 071 7926948

E-mail: preventivi@versisamerica.it

Sito web: https://www.versisamerica.it