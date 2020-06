SNAI – Ballando con le stelle all'ultimo atto. Testa a testa in quota tra Ettore Bassi e Milena Vukotic

Pablo Osvaldo outsider a 3,50, doppia cifra per Nunzia De Girolamo e Angelo Russo - Il "vichingo" Lasse Matberg viaggia a 10.

Milano, 31 maggio 2019 - Ultimo appuntamento con l'edizione 2019 di "Ballando con le stelle", il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci: a sfidarsi per il titolo di “Ballerino dell’anno”, secondo gli analisti SNAI, saranno Ettore Bassi e Milena Vukotic. L’attore, che balla con Alessandra Tripoli, ha conquistato pubblico e giuria, mentre l’elegante attrice - indimenticabile moglie del ragionier Fantozzi e protagonista della serie de “Il medico in famiglia” - ha regalato performance degne di una professionista: entrambi sono offerti a 2,50, davanti a un altro concorrente molto amato, l’ex calciatore Pablo Daniel Osvaldo, accompagnato da Veera Kinnunen, a 3,50.

Gli outsider - Ai piedi del podio il "vichingo" del web, Lasse Matberg, accompagnato da Sara di Vaira: il successo, per il militare norvegese, si gioca a 10. Più lontana Nunzia De Girolamo, protagonista di accesi scontri con la giuria: la vittoria dell'ex parlamentare, accompagnata da Raimondo Todaro, vale 15 volte la scommessa. Stessa quota per Angelo Russo, il famoso agente Catarella de "Il Commissario Montalbano", che balla insieme a Anastasia Kuzmina.

