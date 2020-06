X-FACTOR: Sfera Ebbasta, da outsider a rivelazione.

Partito tra critiche e curiosità, il coach di Sofia Tornambene (1,67) è a un passo dalla conquista della tredicesima edizione del talent di SKY

A insidiare il trapper c’è Samuel (2,05), ancora in corsa con Sierra (3,00) e Booda (6,50)

Roma, 11 dicembre 2019 – Edizione 2019 di X-Factor all’atto finale con una sorpresa su tutte: Sfera Ebbasta, ex “cattivo” approdato nella squadra dei giudici tra ritrosia e diffidenza generale, ma capace di conquistare tutti da subito, con un’inconsueta capacità di connettersi con il pubblico e, grazie anche ad alcune imbeccate notevoli ad inizio stagione, quotato adesso da Planetwin365 come il prossimo vincitore del talent di SKY (1,67). E ciò nonostante la sua artista, Sofia Tornambene, dovrà vedersela in finale contro ben due gruppi della scuderia di Samuel, solo secondo sulla lavagna degli analisti, a 2,05.

La talentuosa diciassettenne marchigiana, infatti, al momento ha la stessa quota del suo giudice (1,67), davanti proprio a Sierra (3,00) e Booda (6,50).Questi ultimi sono usciti vincitori dal confronto diretto della semifinale con Eugenio Campagna, l’ex favorito, che di fatto lascia fuori dai giochi Mara Maionchi, anche lei indicata dai bookmakers come la diretta avversaria di Sfera Ebbasta all’alba di questa tredicesima edizione.

Tiene botta ancora Davide Rossi, l’Under Uomini di Malika Ayane che ha già rischiato di uscire due settimane fa, ma che si ritrova adesso sul palco della finale di X-Factor, seppure con una quota per lo più proibitiva: 7,00 secondo Planetwin365, con una conseguente quota 8,00 per la sua coach.

Oltre ai bookies, anche il pubblico si esprime in questi giorni a suon di click e di ascolti online, dove le classifiche vedono Enfasi, l’inedito dei Sierra, come unico singolo di #XF13 su Spotify, che sale dal 38° al 36° posto in una settimana ma scende dal 26° al 50° su iTunes, dove compare anche Sofia ‘Kimono’ Tornambene, anche lei giù dal 23° al 38° con la sua A Domani Per Sempre.

