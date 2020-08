La Fiera del Giocattolo assegna il ToyAward per le novità con grandi potenzialità di successo

- Riconoscimento dei cinque premiati nel contesto della cerimonia d'inaugurazione

- Presentazione dei vincitori e dei nominati nella TrendGallery

NORIMBERGA, Germania , 28 gennaio 2020 /PRNewswire/ -- Per cinque aziende si tratta di un inizio di particolare da successo della 71esima edizione delle Fiera del Giocattolo. Durante la cerimonia di inaugurazione delle fiera leader del settore vengono premiate per i loro prodotti creativi con l'ambito ToyAward. Nella categoria Baby & Infant ha vinto PLAYMOBIL con PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA. Mentre Knight's Castle Ball Track di Gollnest & Kiesel ha raggiunto il primo posto nel settore PreSchool, nel settore SchoolKids si è imposto il Balloon Puncher di Silverlit Toys Manufactory. Nel segmento Teenager & Adults ha vinto Cranio Creations con Mystery House: Adventures in a Box. Per le aziende startup si è aggiudicato il premio la ESM Visions con Calculix number bricks.

I premiati di quest'anno sono stati scelti da una giuria di 16 membri. Essa era composta da scienziati, ricercatori di mercato, pedagogisti, agenti di commercio internazionali, una blogghista ed un esperto di sicurezza dei giocattoli. I componenti hanno giudicato le novitá presentate in base ai criteri dell'originalità, della sicurezza, della possibilità di successo nelle vendite, della comprensione dei principi del prodotto, delle rifiniture & qualità, così come del piacere del gioco. Gli espositori hano presentato in tutto 772 prodotti per il ToyAward della Fiera del Giocattolo. Il premio è considerato uno dei riconoscimenti più importanti del settore dei giocattoli e gode di prestigio a livello mondiale come sigillo di qualità.

Categoria Baby & Infant (0-3 anni )

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA, PLAYMOBIL

PLAYMOBIL 1.2.3 AQUA di PLAYMOBIL è un compatto gioco d'acqua per i più piccoli. Girando una manovella loro provocano nella vasca una corrente che fa muovere vivacemente barche e figure. Tutte le funzioni del gioco, con il quale i bambini esercitano le motricità fine, sono segnate in rosso. Il set di base con scale, barche e figure può essere ampliato con una ruota idraulica, uno scivolo e molto altro. L'idea del gioco ha convinto la giuria. „Oltre alla manifattura di notevole valore deve essere sottolineata anche la funzionalità intuitiva del gioco."

Categoria PreSchool (3-6 anni)

Knight's Castle Ball Track, Gollnest & Kiesel

La pista modulare dei birilli Knight's Castle Ball Track di Gollnest & Kiesel, formata da leggeri elementi di legno, entusiasma sotto forma di una poderosa fortezza. Grazie ad un meccanismo di inserimento si possono costruire torri sempre nuove ed i loro collegamenti. Le biglie in legno colorato ruotano in alto da una torre all'altra: „In questo modo i signori del maniero educano la loro motricità per lo spazio tridimensionale", sostengono i membri della giuria.

Categoria SchoolKids (6-10 anni)

Balloon Puncher, Silverlit Toys Manufactory

Divertimento ed azione fanno il loro ingresso nella camera da letto dei bambini con i Balloon Puncher dell'azienda Silverlit Toys Manufactory. Due palloni vengono attaccati su corpi in movimento e manovrati con un telecomando. Il fine del gioco è quello di fare scoppiare i palloni del nemico con pugni violenti del proprio Balloon Punchers: „L'insieme di gioco della palla e di tecnologia, così come la progettazione spiritosa fanno del Ballon Puncher un gioco piacevole." come sostiene la giuria.

Categoria Teenager & Adults (dai 10 anni)

Mystery House: Adventures in a Box, Cranio Creations

Il Mystery House: Adventures in a Box di Cranio Creations porta adesso in casa il divertimento di Escape Rooms. Nel maneggevole piano da gioco digitale 3D le carte vengono inserite in base a coordinate. Ogni giocatore alla fine può cercare degli indizi. Chi ne trova uno, inserisce le coordinate della carta in una app accessoria e ha diritto ad oggetti che aiutano nella soluzione di ulteriori indovinelli: „Sono possibili innumerevoli percorsi di gioco.": elogiano i componenti della giuria.

Categoria Startup (per aziende fondate da non più di 5 anni)

Calculix number bricks, ESM Visions

I bambini possono imparare, in maniera ludica, la matermatica con Calculix number bricks di ESM Visions. Le pedine in legno di manifattura eccellente, sotto forma di grandi cifre di grandezza diversa, danno, se messe in pila l'una sull'altra, sempre la stessa altezza per lo stesso risultato. Così la pila del 2+2+2 è alta come quella del 3+3. Anche la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione vengono spiegati in maniera chiara nelle spiegazioni:„ Un design bello con un grande valore educativo.": riassume la giuria.

I vincitori di quest'anno dei ToyAward si trovano, in maniera compatta ed in un solo luogo, nella TrendGallery del padiglione 3A. Le novitá premiate rappresentano la vasta offerta che gli espositori presentano alla Fiera del Giocattolo in dodici gruppi merceologici.

