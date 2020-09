WMF Innovation Film Fest: aperte due call per cortometraggi e sceneggiature innovativi

lI WMF, il festival dedicato all’innovazione digitale e sociale, organizza, in collaborazione con AGIS, l’Innovation Film Fest - Fellini Edition, evento dedicato al cinema e alla settima arte, che si terrà durante la 3 giorni del festival per commemorare il 100° anniversario dalla nascita di Federico Fellini. Aperte 2 call che vanno alla ricerca di cortometraggi e sceneggiature che parlino di innovazione e dei cambiamenti della società.

Bologna, 18/09/2020

In occasione del 100° anniversario della nascita di Federico Fellini il WMF - il più grande festival sull’innovazione digitale e sociale, organizza, in collaborazione con AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), la prima edizione dell’Innovation Film Fest - Fellini Edition, iniziativa dedicata al mondo del cinema e al suo legame inscindibile con l’innovazione.

All’interno del WMF, appuntamento in programma il 19, 20 e 21 novembre al Palacongressi di Rimini e Online, l’Innovation Film Fest presenterà eventi formativi, awards, proiezioni di documentari e cortometraggi, masterclass e workshop sul mondo della distribuzione e della produzione cinematografica, promuovendo incontri tra videomaker, ospiti, addetti al settore per una kermesse innovativa in omaggio al maestro Fellini, nato a Rimini 100 anni fa.

“Questo è il tempo di costruire e per farlo bisogna prima imparare a sognare” ha spiegato Cosmano Lombardo, ideatore del WMF. “Il racconto attraverso le immagini ha sempre avuto un ruolo immaginifico e poetico. Incentivarlo e approfondire i legami con l’innovazione vuol dire contribuire a far sognare tutte le generazioni e quindi fare un passo importante verso la costruzione di comunità e luoghi aperti, inclusivi e in continuo sviluppo”.

Due le call aperte in questa fase finalizzate e deputate alla ricerca di cortometraggi innovativi e ad impatto sociale:

1.La Call per cortometraggi va alla ricerca di cortometraggi che narrino della società e delle sue innovazioni attraverso l’opera di Fellini innovatore (qui il bando completo).

2. Call per sceneggiature di corti: sviluppata in collaborazione con AGICI (Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive Indipendenti), si tratta di una pitch competition che cerca sceneggiature inedite che affrontino temi come robotica, intelligenza artificiale, comunità e borghi (qui il bando completo).

L’iscrizione per entrambe le call è gratuita e aperta a tutti.

I progetti selezionati dalle due call parteciperanno all’Innovation Film Fest - Fellini Edition di Rimini e si contenderanno numerosi awards - che saranno consegnati sul Mainstage del WMF davanti ad una giuria di esperti - e incontri con i produttori cinematografici.

Per partecipare all’Innovation Film Fest - Fellini Edition e avere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina https://www.webmarketingfestival.it/2020/temi/film-fest/.

La scadenza per la presentazioni dei progetti è fissata per il 30 ottobre 2020.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

> Ufficio Stampa WMF: press@ilfestival.it / Tel: 051 0951294