Quali sono stati i Sex Toys più amati del 2020?

L’anno appena trascorso ha già delineato in maniera chiara, ovviamente anche causa Covid e relative restrizioni, come alcune abitudini in materia sessuale degli italiani si siano evolute ma il prossimo anno potrebbe riservarci ancora delle sorprese piccanti.

Roma, 8 gennaio 2021 - Sappiamo bene ormai che il 2020, oltre ad una serie di sventure, ha anche portato buona parte della popolazione del nostro paese e non solo, alla riscoperta globale della propria intimità e sessualità. Il mondo dei Sex Toys ha riscontrato un crescente tasso di interesse sia negli utilizzatori vecchi che una acquisizione notevole di nuovi clienti. Ma quali sono stati i Bestellers 2020 in fatto di Sex Toys?

Ecco la classifica di Pepemio.com, ecommerce italiano leader di settore.

Primo tra gli oggetti dell’eros più scelti dagli italiani nel 2020 c’è l’Ovetto Vibrante Cherry, un toy di piccole dimensioni che si aziona tramite telecomando e studiato per giochi erotici di coppia anche in pubblico. Nel 2020 ben 9.000 coppie lo hanno scelto su Pepemio.com.

A seguire troviamo un alleato del piacere maschile scelto da ben 12.950 uomini, il coadiuvante Tauro Extra Power che ha la funzione di ritardare il momento dell’orgasmo.

In terza posizione invece secondo la particolare classifica di Pepemio.com si trova il Wand Candy Pie, un Sex Toy multifunzionale che ha come caratteristica principale quella di massaggiare sapientemente, in base all’intensità desiderata, la zona erogena femminile.

I Bestesellers 2020 sono ben 8 e il brand Pepemio ha pensato bene di metterli a disposizione degli utenti a prezzi esclusivi all’interno della campagna SALDI XXL.

E in fatto di tendenze sexy cosa ci riserverà il 2021? Troppo presto per affermarlo con certezza ma il dato interessante ora è che gli utenti, ormai esperti di settore, sono alla ricerca perenne di novità in fatto di Sex Toys.

In un recente sondaggio condotto all’interno della community Pepemio sembra proprio che più del 70% degli utenti desideri provare per il nuovo anno nuovi giochi di coppia e tra quelli che accenderanno di più le fantasie degli italiani nei prossimi mesi ci saranno proprio i Sex Toys telecomandati o azionabili tramite app per nuove avventure erotiche anche in pubblico, pandemia permettendo.

