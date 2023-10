DISAGIO Dopo il singolo "Bolle"torna con l'album "Siamo Noi" Fuori il 27 ottobre

Roma, 27 ottobre 2023. Dopo l’uscita del singolo “Bolle”, di cui abbiamo potuto vedere il video in anteprima su Indievision, Disagio torna con l’album “Siamo noi”, sempre per l’etichetta TSCK Records. In questo disco c’è il punk, c’è il garage, ma anche l’idea di cantautorato italiano irriverente. Disagio si rifà al mood lo-fi dei Sonic Youth, dei Pavement, alle atmosfere sognanti dei Pixies, Gun Club e al punk dei The Clash.

Dodici canzoni dirette e senza fronzoli, tutte autoprodotte. “Siamo noi” è un disco spontaneo, scritto tutto d’un fiato, un album totalmente autobiografico per Disagio in cui lui parla della sua vita, del suo punto di vista sul mondo, della sua generazione e della provincia. Ci sono le preoccupazioni di chi inizia un nuovo percorso, le prese di coscienza, gli errori, le sconfitte e le piccole vittorie personali. “Siamo noi” è stato pensato come una medicina per l’anima in un periodo molto complesso.

“È il modo in cui ho trovato il capo della matassa.Ci sono io, dentro fino al collo.”