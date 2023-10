Come già annunciato, dall’1 al 5 novembre torna in esclusiva per Lucca Comics & Games Foodmetti - artisti delle tavole, una delle novità più attese di questa edizione del festival.

Tantissimi gli appuntamenti imperdibili, a cominciare da quelli che vedranno vestire panni inediti a Jim Lee,C.B. Cebulski, Mirka Andolfo, Frank Miller, Howard Chaykin e tanti altri, che per l’occasione cucineranno, si trasformeranno in bartender, staranno alla consolle DJ set e molto altro. Infatti Foodmetti ha voluto prendere alla lettera il claim di Lucca Comics & Games 2023 “Together" e ha deciso di renderlo tangibile, facendo metaforicamente ma anche fisicamente sedere ad un unico grande tavolo autori di mondi diversi e il pubblico di appassionati che saranno presenti a Lucca Comics & Games 2023.

Foodmetti sarà aperto al pubblico da mercoledì 1 novembre a domenica 5 novembre dalle 9:00 alle 19:00, mentre dalle 20:00 alle 00:00 l’ingresso allo spazio sarà riservato ai possessori di pass del festival.

Ecco di seguito gli appuntamenti dello spazio Foodmetti alle ex Scuderie Ducali in Piazza San Romano:

Mercoledì 1 novembre

h 9:00-11:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti, e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 12:00-13:00

Foodmetti Year One

Tutto il team FOODMETTI sul palco accoglie il Mangister Marco Malvaldi e presenta il programma e le attività dell’edizione 2023.

Con: Marco Malvaldi, Cristiano Tomei, CB Cebulski, Marco Marastoni, Andrea G. Ciccarelli, Giuseppe Camuncoli, Carlo Spinelli, Francesca Pilla, Marco Macelloni, Talitha Ciancarella, Patrizia Ricci.

Conduce: Eleonora Cozzella (il Gusto)

h 13:00 - 14:00

Firmacopie dello chef Cristiano Tomei @ Foodmetti Shop

h 14:00-15:00

Cordialmente… Foodmetti

Degustazione di whiskey Jack Daniel’s e bourbon Woodford Reserve

con Francesco Spenuso, brand ambassador del gruppo Brown-Forman, e Giovanni Timpano, testimonial e assaggiatore.

Conduce Carlo Spinelli

h 15:00-16:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti, e per l’occasione sarà possibile giocare direttamente con i creatori Marco Malvaldi, Cristiano Tomei, Giuseppe Camuncoli, Fausto Cerutti e Carlo Spinelli.

Conduce: Eleonora Cozzella (il Gusto)

h 16:45-18:00

SHOW COOKING

CB CEBULSKI vs AURELIO BARATTINI: C.B. Cebulski cucina e presenta al pubblico il suo piatto forte: la Pasta e Fagioli

Conducono: Eleonora Cozzella (il Gusto) e Carlo Spinelli

h 17:45-19:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 18:00 - 19:00

APERITIVO al BarLucca

Guest bartender: MARCO MALVALDI

L’occasione per conversare al bancone con lo scrittore della saga BarLume

h 20:00-22:00

FOODMETTI OFF @ Cocktail Bar Franklin ‘33 Via S. Giorgio, 43

Guest Bartender FEDERICO BERTOLUCCI

Giovedì 2 novembre

h 9:00 -10:00

COLAZIONE CON L’AUTORE: ospite SUALZO

Quattro chiacchiere in libertà tra un cappuccio e una brioche.

Conduce: Massimiliano Loizzi (attore, autore e conduttore)

h 9:00 - 11:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 11:00-12:00

10 anni di Polpette

Foodmetti festeggia l’anniversario di Meatball Family con Matteo Abatantuono, i Paguri (Emiliano Pagani e Daniele Caluri) e Cristiano Tomei, Andrea G. Ciccarelli e Marco Marastoni.

Per l’occasione verrà trasmesso un video messaggio di Diego Abatantuono

12:00-13:00

FIRMACOPIE @ Foodmetti Shop

Pasta Revolution - di ELEONORA COZZELLA

h 14:00-15:00

cordialmente… Foodmetti

Degustazione di Amaro K.O. e Gin Fresco

con Emiliano Pagani, Giuseppe Camuncoli e Marco Macelloni

h 15:00-16:00

Con i fumetti… si mangia

Riflettori sulla collaborazione pluridecennale di Massimo Giacon con Alessi.

Con Massimo Giacon, Francesca Appiani (Alessi) e Mauro Bruni.

Modera: Eleonora Cozzella.

h 16:30 - 18:00

ALL-STARS per ALESSI

Live painting di piatti e tazzine del marchio Alessi, da destinare poi in parte al Museo Alessi e in parte all’asta di beneficenza ufficiale di Lucca Comics & Games. Partecipano Massimo Giacon, Mirka Andolfo, Paolo Bacilieri, Giuseppe Camuncoli, Sergio Gerasi, Grazia La Padula, Alessandra Marsili, Martoz, Leo Ortolani, Margherita Tramutoli

Presenta Massimiliano Loizzi

h 17:00 - 19:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 20:00 - 22:00

FOODMETTI OFF @ Cocktail Bar Franklin ‘33 Via S. Giorgio, 43

JACOPO CAMAGNI

Venerdì 3 novembre

h 9:00-10:00

COLAZIONE CON L’AUTRICE: ospite Mirka Andolfo.

Quattro chiacchiere in libertà tra un cappuccio e una brioche con la pluripremiata autrice di Paprika.

Conduce Massimiliano Loizzi

h 9:00 - 11:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 11:00 - 12:00

Leo e Mirka in Pasticceria

Presentazione e assaggio di dolci di Rat-Man e Sweet/Hot Paprika.

Con Leo Ortolani, Mirka Andolfo e Chiara Maggenti di Atelier Damiano Carrara.

Conduce: Eleonora Cozzella (Il Gusto)

h 12:00 - 13:00 FIRMACOPIE @ Foodmetti Shop

Ottanta fame - di CARLO SPINELLI

h 12:30 - 14:00

SHOW COOKING

Manga Show Cooking, Lo Chef Ojisan dell’Accademia Italiana del Ramen realizzaa i piatti preferiti dai protagonisti dei manga più famosi.

Con Cristian Posocco (Star Comics), CavernadiPlatone (creator), Emanuela Pacotto (doppiatrice), Michele Mari (Creator)

h 15:00 - 15:00

CORDIALMENTE… FOODMETTI

Degustazione di Birra Soraya (Baladin)

con Teo Musso, Carlo Spinelli e Marco Checchetto, testimonial e assaggiatore.

h 15:30 - 16:15

Il Cibo nel Fumetto, il Fumetto nel Cibo. Con Fausto Oneto del ristorante U Giancu, Gianmarco Bonelli, Frekt e Luca Albanese. Conduce Matteo Stefanelli.

h 16:45 - 18:00

SHOW COOKING

HOWARD CHAYKIN vs CRISTIANO TOMEI:

La leggenda del fumetto Howard Chaykin propone la sua versione della pasta fresca insieme allo chef Cristiano Tomei.

Conducono: Eleonora Cozzella (Il Gusto) e Andrea G. Ciccarelli (titolare e direttore responsabile della casa editrice saldaPress)

h 17:00-19:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 18:30 - 19:30

APERITIVO al BarLucca

Guest bartender JIM LEE & CARLA LEE

L’occasione per conversare al bancone e assaggiare i cocktail preparati dalla superstar del fumetto americano, President, Publisher e Chief Creative Officer di DC, insieme alla moglie Carla, mixologist

h 20:00-22:00

FOODMETTI OFF @ Cocktail bar Franklin ‘33 Via S. Giorgio, 43

Guest bartender YI YANG

Sabato 4 novembre

h 9:00 - 10:00

COLAZIONE CON L’AUTORE MARCO RIZZO

Quattro chiacchiere in libertà tra un cappuccio e una brioche.

Conduce Massimiliano Loizzi

h 9:00 - 11:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tome i creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 11:00- 12:00

Foodmetti, Foodmovie, Foodmanga → per l’occasione @Auditorio Di San Romano

Il leggendario scrittore e disegnatore Frank Miller, la regista Silenn Thomas e l’Editor in Chief di Marvel C.B. Cebulski discutono le influenze e l’impatto del mondo del cibo e dei drink sulla cultura pop nel corso degli anni.

h 12:00 - 12:45

Firmacopie di Leo Ortolani @stand Atelier Damiano Carrara, Cortile degli Svizzeri

h 13:00 - 13:45

Firmacopie di Mirka Andolfo @stand Atelier Damiano Carrara, Cortile degli Svizzeri

h 14:00 - 15:00

CORDIALMENTE… FOODMETTI

Degustazione di Amari Spirits & Colori (Lumia Amaro al Limone, Aranciu Amaro alle Arance, Amaro Lucano Zero) --> con Stefano Spano e Frédéric Brrémaud, testimonial e assaggiatore. Conduce Carlo Spinelli

h 15:00 - 16:00

Fusetti vs Foodmetti --> Arte e mixology con Flavio Angiolillo e Giuseppe Camuncoli, due Piccoli Barman. A seguire degustazione e assaggio

h 16:00 - 18:00

Quel Malandrone del Parmigiano--> Abbinamento di Parmigiano Reggiano speciale e cocktail, con mixology by Marco Macelloni. Ospite e assaggiatore speciale: C.B. Cebulski.

17:00 - 18:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

18:00 - 19:00

APERITIVO al BarLucca

Guest bartender: C.B. CEBULSKI

L’occasione per conversare al bancone e assaggiare i cocktail preparati dal mitico editor in chief di Marvel

h 18:00 - 19:00

Firmacopie di Flavio Angiolillo @ Foodmetti Shop

h 20:00 - 22:00

FOODMETTI OFF @ Cocktail bar Franklin ‘33 Via S. Giorgio, 43

Guest Bartender: MASSIMO GIACON

Domenica 5 novembre

h 9:00 - 10:00

COLAZIONE CON L’AUTORE Simone Bianchi

Quattro chiacchiere in libertà tra un cappuccio e una brioche.

Conduce: Massimiliano Loizzi

h 9:00 - 11:00

Fooding Games

Sessioni speciali di gioco con i prototipi di Cluedo by Marco Malvaldi e Trivial Pursuit di Cristiano Tomei creati in collaborazione con Winning Moves e Hasbro Inc.

I giochi saranno disponibili per il pubblico allo spazio Foodmetti e non mancheranno giocatori a sorpresa.

h 11:00 - 12:00

Enologicamente FOODMETTI!

Con Marta Passaseo (vincitrice del titolo di miglior sommelier d’Italia 2021), Stefano Spano (Vino & Design), Riccardo Simoncelli (Castello del Terriccio), Federico Bertolucci.

Conduce: Eleonora Cozzella (Il Gusto)

h 13:00 - 14:00

Firmacopie dello scrittore Marco Malvaldi @ Foodmetti Shop

14:00 - 15:00

CORDIALMENTE… FOODMETTI

Degustazione di Bitter Fusetti con Flavio Angiolillo e Giuseppe Camuncoli

h 15:00 - 16:00

PANEL

"Ricette del Cavolo"

Presentazione della novità editoriale di RULEZ alla presenza degli autori.

Con Clonsi e Maicol & Mirco.

Conduce Eleonora Cozzella

.

h 16:30 - 18:00

SHOW COOKING

Clonsi, con la collaborazione di Maicol & Mirco, cucina un grande piatto vegano tratto dal libro "Ricette del Cavolo".

h 18:00 - 19:00: APERITIVO @ BarLucca

FOODMETTI ALL-STARS: GRAN BRINDISI DI CHIUSURA CON IL TEAM FOODMETTI E GLI AMICI CHE HANNO CONTRIBUTO A QUESTA EDIZIONE

dalle 20:00 in poi:

FOODMETTI OFF @ cocktail bar Franklin ‘33 Via S. Giorgio, 43

FOODMETTI ALL-STARS: GET IN THE RING - guest Bartender: il team Foodmetti e tutti gli amici che hanno contribuito all’edizione 2023