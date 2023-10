Lucca, 30 ottobre 2023. Sui tavoli dell'Area Demo del Padiglione Carducci si celebrano i 30 anni di Lucca Games con una top selection dei titoli che hanno fatto la storia dei giochi da tavolo in Italia, spesso premiati proprio a Lucca Comics & Games con il Best of Show o il premio Gioco dell'Anno.

Dal 1993 ad oggi: 30 titoli che hanno fatto appassionare giovani, giocatori e giocatrici, ieri come oggi. Nella selezione si potranno trovare giochi che nel tempo hanno visto ristampe o che sono rimasti piccoli grandi capolavori dell'epoca; asciugheremo, forse, qualche lacrimuccia nostalgica a chi ha vissuto a pieno i primi anni '90, e contiamo di portare un pizzico di curiosità ai nuovi appassionati facendo loro scoprire quali sono i giochi che hanno dato il "la" a ciò che viviamo oggi nell'area Games di questo coloratissimo festival internazionale. Un modo per omaggiare e diffondere ancor più la cultura del gioco che Lucca Comics & Games ha sempre celebrato, con grande successo, da 30 anni a questa parte!

L'attività è su prenotazione ed è realizzata in collaborazione con le associazioni della Ludoteca di Lucca Games. Per giocare dovrai prenotare la sessione rivolgendoti al desk della Ludoteca, ci saranno anche ludotecari di eccezione a spiegare questi giochi!

GDT Selezione LUCCA GAMES 30

1993 BLABLABLA

1994 BATTLETECH

1995 PINKO PALLINO

1996 SERENISSIMA

1997 FORMULA DE

1998 COLONI DI CATAN

1999 PLAGIO

2000 WARANGEL

2001 LE SAGHE DI CONQUEST

2002 BANG!

2003 WINGS OF WAR

2004 LA GUERRA DELL'ANELLO

2005 FANTASY PUB

2006 MARVEL HEROES

2007 KINGSBURG

2008 ALTA TENSIONE

2009 DOMINION

2010 DIXIT

2011 7 WONDERS

2012 SHEEPLAND

2013 AUGUSTUS

2014 IL PICCOLO PRINCIPE

2015 COLT EXPRESS

2016 POZIONI ESPLOSIVE

2017 KINGDOMINO

2018 FLAME ROUGE

2019 ELDORADO

2020 KILL THE UNICORNS

2021 MY CITY

2022 LE CRONACHE DI AVEL