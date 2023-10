Gli autori Mondadori Libri

27 ottobre 2023. Anche quest’anno non poteva mancare la presenza della casa editrice Mondadori Libri, che con le sue collane dedicate al fantastico ha portato in libreria autori e autrici come Jay Kristoff, ospite a Lucca Comics & Games 2022, Leight Bardugo e Cassandra Clare, protagoniste di due incontri online a Lucca Changes, ma senza dimenticare gli italiani Licia Troisi, con le saghe del Mondo Emerso, Dario Tonani, con la saga di Mondo9, e i più recenti Daniele Giannazzo, Tiffany Vecchietta e Michela Monti, Andrea Butini e Leonardo Patrignani.

Ecco tutti gli incontri degli autori Mondadori Libri a Lucca Comics & Games 2023:

1° novembre, ore 14:30: Doveva essere il nostro momento, panel presso il Salone del Vescovado con Eleonora C. Caruso, Licia Troisi e Francesca Tamburini.

2 novembre, ore 14:30: Donne, femministe e streghe: l'importanza di una letteratura intersezionale, panel presso il Salone del Vescovado con Tiffany Vecchietti, Michela Monti e Gabriella Croix.

2 novembre, ore 16: La nuova svolta del dark fantasy italiano, panel presso il Salone del Vescovado con Andrea Butini e Simone Battaglini.

3 novembre, ore 16:30: Il Medioevo secondo Brancalonia, panel presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca con Simone Laudiero e Manlio Castagna.

4 novembre, ore 10:30: Gamer Girl con Valerie Notarie e Licia Troisi, panel presso il Salone del Vescovado con Valerie Notarie e Licia Troisi.

4 novembre, ore 13: Dalle serie tv ai romanzi: e se fosse una commedia romantica?, panel presso il Salone del Vescovado con Daniele Giannazzo.

4 novembre, ore 17:30: Intelligenza artificiale e pensiero umano, panel presso Cappella Guinigi con Leonardo Patrignani, Emilio Cozzi, Emiliano Santarnecchi e Carlo Cavazzoni (online).

4 novembre, ore 17:30: Storie di merda. Scienza, usi e costumi della materia fecale, panel presso l’Auditorium San Francesco con Barbascura X.