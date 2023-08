Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz e BABOLAT, marchio leader mondiale nell'ambito del tennis, annunciano il prolungamento della loro partnership per 7 anni, fino al 2030

La nuova superstar del tennis, Carlos Alcaraz, di soli 20 anni, gioca e vince impugnando una BABOLAT da quando ha 10 anni e continuerà a farlo almeno fino al 2030. L'estensione di sette anni del suo contratto con Babolat, l'azienda specializzata nel tennis e nata in Francia nel 1875, è stata annunciata a New York.

NEW YORK, 25 agosto 2023 /PRNewswire/ --

Per maggiori informazioni: https://www.babolat.com/news-articles-blog-alcaraz-partnership-2030/alcaraz-partnership-2030.html?section=news

Il neo-campione di Wimbledon, che gioca con la BABOLAT Pure Aero 98 e corde BABOLAT RPM Blast dalla sua campagna vittoriosa agli US Open nel 2022, ha firmato l'ultima estensione del suo contratto insieme a Eric BABOLAT, Amministratore Delegato di BABOLAT. Babolat equipaggia gli amanti del tennis di tutto il mondo da quasi 150 anni, dai giocatori di club ai più grandi campioni di tutti i tempi: René Lacoste, Björn Borg, Pete Sampras, Li Na, Kim Clijsters o Rafa Nadal, per citarne alcuni.

"Da oltre 10 anni, gli esperti di Babolat lavorano costantemente al mio fianco per fornirmi le migliori attrezzature da tennis per le mie prestazioni. Giocare con la mia Pure Aero 98 incordata con RPM Blast è molto più che avere semplicemente una racchetta da tennis", ha detto Alcaraz. "Significa che sono un membro della famiglia BABOLAT e che ci sono persone in BABOLAT che considero parte del mio team. Ascoltano attentamente le mie esigenze e il mio feedback, ed è un processo bidirezionale costante e costruttivo. Di conseguenza, sono sempre stato soddisfatto delle prestazioni e delle sensazioni offerte dai telai e dalle corde, e l'estensione di questa partnership a lungo termine è assolutamente sensata".

Carlos Alcaraz ha firmato il suo primo contratto con BABOLAT in Spagna all'età di 10 anni. A 13 anni, è entrato a far parte della squadra internazionale BABOLAT, e a soli 20 anni è il più giovane numero 1 al mondo nella storia del tennis e si è già aggiudicato due titoli del Grande Slam (US Open 2022, Wimbledon 2023).

Alcaraz, che ha iniziato a giocare a tennis all'età di 4 anni, ha sempre giocato con racchette e corde BABOLAT. Dagli US Open del 2022, Carlos gioca con la racchetta Pure Aero 98, una versione aggiornata della Pure Aero VS, e la incorda con corde RPM Blast di BABOLAT (di calibro 130/16).

Per ulteriori informazioni, immagini e contenuti video, vai alla pagina https://www.babolat.com/news-articles-blog-alcaraz-partnership-2030/alcaraz-partnership-2030.html?section=news.

Contatto: shirley@zrcommunication.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194122/BABOLAT_CARLOS_ALCARAZ_2030.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2086409/Babolat_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-numero-1-del-mondo-carlos-alcaraz-e-babolat-marchio-leader-mondiale-nellambito-del-tennis-annunciano-il-prolungamento-della-loro-partnership-per-7-anni-fino-al-2030-301910119.html