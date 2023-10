Il PalaGotham si mostra

24 ottobre 2023. Ci siamo, Gotham Shadows è pronta a celebrare in pompa magna il suo ritorno a Lucca... e lo farà con una novità assoluta: un intero padiglione, tutto tematizzato Batman, vi aspetta in via dei Bacchettoni, zona Giardino degli Osservanti.

La struttura sarà totalmente free entry e al suo interno troverete le nostre migliori scenografie, i figuranti, le prop e alcune leccornie esclusive che potrete accaparrarvi.

Preparatevi a salire sui tetti di Gotham, a cavalcare il bolide dell'Uomo Pipistrello nella Batcaverna e a incontare gli eroi e i freak della città più oscura dei comics!