Le testate del Gruppo Monrif a LC&G

Lucca, 27 ottobre 2023. Si inizia domenica 29 ottobre con uno speciale a cura della redazione, in edicola con QN La Nazione edizione di Lucca, contenente tutte le informazioni utili di servizio per partecipare all’evento, le interviste alle associazioni di categoria, alle istituzioni, una galleria di immagini dei cosplayer protagonisti delle scorse edizioni.

Il giorno prima dell’apertura dei cancelli della manifestazione, martedì 31 ottobre, verrà distribuito con La Nazione a Lucca e a Viareggio il program book cartaceo della manifestazione, mentre mercoledì 1 novembre, data di apertura di Lucca Comics & Games, i lettori delle testate del Sistema QN – QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno - troveranno in edicola, in regalo con l’acquisto del quotidiano, uno speciale di 12 pagine con una cover da collezione.

Ma le sorprese non sono finite: mercoledì 1 novembre tutti i partecipanti all’evento potranno ricevere in omaggio, acquistando l’edizione di Lucca de La Nazione, un fumetto di Pinocchio in collaborazione con la Fondazione Carlo Collodi, e tutti i giorni, La Nazione edizione di Lucca continuerà a seguire l’evento day by day, offrendo ai propri lettori contenuti esclusivi e un reportage costantemente aggiornato con foto e interviste ai protagonisti dell’evento e al pubblico.

Dal 31 ottobre per un mese sarà disponibile in edicola il fumetto di Bigo dedicato alla storia di Barsanti e Matteucci e l'Invenzione del motore a scoppio al prezzo di € 6.00 oltre al prezzo del quotidiano La Nazione.

Su tutti i siti e i social delle testate di Quotidiano Nazionale tutti gli aggiornamenti live da Lucca e le interviste video esclusive dal salotto Super QN! in Piazza del Giglio.

In programma anche l’incontro tra Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, e il Maestro Milo Manara il 2 novembre alle ore 12:30 nella Chiesa di San Giovanni.